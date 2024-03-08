Матия Фриган - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Матия
|Фамилия
|Фриган
|Команда
|Вестерло
|Состав
|Основной
|Родной город
|Риека
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 февраля 2003 (21 год)
|Рост
|185
|Имя
|Матия
|Фамилия
|Фриган
|Команда
|Вестерло
|Состав
|Основной
|Родной город
|Риека
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 февраля 2003 (21 год)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.05.2024
|Был в запасе
|Оуд-Хеверли
|1:2
|Вестерло
|Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 10 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вестерло
|29
|5
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.05.2024
|Был в запасе
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:2
|Вестерло (Вестерло)
|03.05.2024
|78' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:2
|Сент-Труйден (Брюссель)
|27.04.2024
|70' -90'
|Гент (Гент)
|3:2
|Вестерло (Вестерло)
|23.04.2024
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|1:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|20.04.2024
|1' -70'
|Вестерло (Вестерло)
|3:3
|Стандард (Льеж)
|28'
|13.04.2024
|1' -61'
|Мехелен (Мехелен)
|3:2
|Вестерло (Вестерло)
|07.04.2024
|1' -71'
|Вестерло (Вестерло)
|0:3
|Гент (Гент)
|31.03.2024
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|2:0
|Вестерло (Вестерло)
|17.03.2024
|77' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|1:1
|Генк (Генк)
|08.03.2024
|1' -46'
|Мехелен (Мехелен)
|3:1
|Вестерло (Вестерло)
|01.03.2024
|1' -73'
|Вестерло (Вестерло)
|0:1
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|24.02.2024
|1' -62'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:0
|Вестерло (Вестерло)
|16.02.2024
|90' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:1
|Стандард (Льеж)
|10.02.2024
|83' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:2
|Вестерло (Вестерло)
|03.02.2024
|73' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|0:3
|Оуд-Хеверли (Левен)
|30.01.2024
|61' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|4:2
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|80'
|27.01.2024
|60' -90'
|Гент (Гент)
|2:2
|Вестерло (Вестерло)
|15.12.2023
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:0
|Эйпен (Эйпен)
|08.12.2023
|1' -54'
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:2
|Вестерло (Вестерло)
|33'
|01.12.2023
|1' -69'
|Вестерло (Вестерло)
|1:3
|Андерлехт (Брюссель)
|25.11.2023
|68' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|2:2
|Вестерло (Вестерло)
|10.11.2023
|90' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|3:3
|Сент-Труйден (Брюссель)
|90'
|29.10.2023
|67' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|1:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|21.10.2023
|72' -90'
|Моленбек (Моленбек)
|1:1
|Вестерло (Вестерло)
|22.09.2023
|1' -67'
|Стандард (Льеж)
|0:0
|Вестерло (Вестерло)
|15.09.2023
|1' -64'
|Вестерло (Вестерло)
|0:3
|Антверпен (Антверпен)
|02.09.2023
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:1
|Вестерло (Вестерло)
|90'
|20.08.2023
|1' -66'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:1
|Вестерло (Вестерло)
|13.08.2023
|1' -84'
|Вестерло (Вестерло)
|1:3
|Гент (Гент)
|06.08.2023
|1' -73'
|Вестерло (Вестерло)
|0:1
|Брюгге (Брюгге)
|29.07.2023
|Был в запасе
|Эйпен (Эйпен)
|2:2
|Вестерло (Вестерло)