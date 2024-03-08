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    Матия Фриган - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Матия
    Фамилия Фриган
    Команда Вестерло
    Состав Основной
    Родной город Риека
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 февраля 2003 (21 год)
    Рост 185
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.05.2024 Был в запасе Оуд-Хеверли 1:2 Вестерло Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 10 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вестерло 29 5 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.05.2024 Был в запасе Оуд-Хеверли (Левен) 1:2 Вестерло (Вестерло)
    03.05.2024 78' -90' Вестерло (Вестерло) 2:2 Сент-Труйден (Брюссель)
    27.04.2024 70' -90' Гент (Гент) 3:2 Вестерло (Вестерло)
    23.04.2024 1' -90' Вестерло (Вестерло) 1:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    20.04.2024 1' -70' Вестерло (Вестерло) 3:3 Стандард (Льеж)
    28'
    13.04.2024 1' -61' Мехелен (Мехелен) 3:2 Вестерло (Вестерло)
    07.04.2024 1' -71' Вестерло (Вестерло) 0:3 Гент (Гент)
    31.03.2024 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 2:0 Вестерло (Вестерло)
    17.03.2024 77' -90' Вестерло (Вестерло) 1:1 Генк (Генк)
    08.03.2024 1' -46' Мехелен (Мехелен) 3:1 Вестерло (Вестерло)
    01.03.2024 1' -73' Вестерло (Вестерло) 0:1 Шарлеруа (Шарлеруа)
    24.02.2024 1' -62' Сент-Труйден (Брюссель) 1:0 Вестерло (Вестерло)
    16.02.2024 90' -90' Вестерло (Вестерло) 2:1 Стандард (Льеж)
    10.02.2024 83' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:2 Вестерло (Вестерло)
    03.02.2024 73' -90' Вестерло (Вестерло) 0:3 Оуд-Хеверли (Левен)
    30.01.2024 61' -90' Вестерло (Вестерло) 4:2 Серкль Брюгге (Брюгге)
    80'
    27.01.2024 60' -90' Гент (Гент) 2:2 Вестерло (Вестерло)
    15.12.2023 1' -90' Вестерло (Вестерло) 2:0 Эйпен (Эйпен)
    08.12.2023 1' -54' Кортрейк (Кортрейк) 1:2 Вестерло (Вестерло)
    33'
    01.12.2023 1' -69' Вестерло (Вестерло) 1:3 Андерлехт (Брюссель)
    25.11.2023 68' -90' Шарлеруа (Шарлеруа) 2:2 Вестерло (Вестерло)
    10.11.2023 90' -90' Вестерло (Вестерло) 3:3 Сент-Труйден (Брюссель)
    90'
    29.10.2023 67' -90' Вестерло (Вестерло) 1:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    21.10.2023 72' -90' Моленбек (Моленбек) 1:1 Вестерло (Вестерло)
    22.09.2023 1' -67' Стандард (Льеж) 0:0 Вестерло (Вестерло)
    15.09.2023 1' -64' Вестерло (Вестерло) 0:3 Антверпен (Антверпен)
    02.09.2023 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 2:1 Вестерло (Вестерло)
    90'
    20.08.2023 1' -66' Андерлехт (Брюссель) 2:1 Вестерло (Вестерло)
    13.08.2023 1' -84' Вестерло (Вестерло) 1:3 Гент (Гент)
    06.08.2023 1' -73' Вестерло (Вестерло) 0:1 Брюгге (Брюгге)
    29.07.2023 Был в запасе Эйпен (Эйпен) 2:2 Вестерло (Вестерло)
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