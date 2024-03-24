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    Juan Gutierrez Martinez - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Juan Gutierrez Martinez
    Команда Расинг
    Состав Основной
    Позиция Защитник
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    02.06.2024 Был в запасе Вильярреал Б 1:0 Расинг Испания. Сегунда, 42 тур
    26.05.2024 Был в запасе Расинг 0:2 Сарагоса Испания. Сегунда, 41 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Расинг 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.06.2024 Был в запасе Вильярреал Б (Вильярреал) 1:0 Расинг (Сантандер)
    26.05.2024 Был в запасе Расинг (Сантандер) 0:2 Сарагоса (Сарагоса)
    18.05.2024 Был в запасе Уэска (Уэска) 0:3 Расинг (Сантандер)
    11.05.2024 88' -90' Расинг (Сантандер) 1:0 Мирандес (Миранда де Эбро)
    04.05.2024 Был в запасе Расинг (Сантандер) 3:1 Эльче (Эльче)
    20.04.2024 Был в запасе Расинг (Сантандер) 0:0 Леванте (Валенсия)
    14.04.2024 Был в запасе Бургос (Бургос) 2:1 Расинг (Сантандер)
    08.04.2024 Был в запасе Расинг (Сантандер) 0:1 Алькоркон (Алькоркон)
    30.03.2024 Был в запасе Спортинг (Хихон) 2:3 Расинг (Сантандер)
    24.03.2024 1' -90' Расинг (Сантандер) 2:1 Эльденсе (Эльда)
    16.03.2024 73' -90' Реал Ов (Овьедо) 1:1 Расинг (Сантандер)
    10.03.2024 Был в запасе Расинг (Сантандер) 4:2 Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)
    02.03.2024 Был в запасе Расинг де Феррол (Феррол) 2:2 Расинг (Сантандер)
    24.02.2024 Был в запасе Расинг (Сантандер) 2:1 Леганес (Леганес)
    18.02.2024 Был в запасе Альбасете (Альбасете) 2:0 Расинг (Сантандер)
    10.02.2024 Был в запасе Расинг (Сантандер) 2:0 Эспаньол (Барселона)
    04.02.2024 Был в запасе Аморебьета (Аморебьета-Эчано) 0:1 Расинг (Сантандер)
    29.01.2024 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 3:1 Расинг (Сантандер)
    21.01.2024 Был в запасе Расинг (Сантандер) 0:2 Картахена (Картахена)
    12.01.2024 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 2:0 Расинг (Сантандер)
    19.12.2023 Был в запасе Расинг (Сантандер) 2:0 ФК Андорра (Андорра ла Велья)
    16.12.2023 Был в запасе Эльденсе (Эльда) 3:3 Расинг (Сантандер)
    10.12.2023 Был в запасе Расинг (Сантандер) 2:2 Реал Ов (Овьедо)
    03.12.2023 Был в запасе Мирандес (Миранда де Эбро) 0:0 Расинг (Сантандер)
    25.11.2023 Был в запасе Расинг (Сантандер) 2:0 Вильярреал Б (Вильярреал)
    20.11.2023 Был в запасе Леванте (Валенсия) 2:4 Расинг (Сантандер)
    11.11.2023 Был в запасе Расинг (Сантандер) 2:3 Вальядолид (Вальядолид)
    05.11.2023 Был в запасе Алькоркон (Алькоркон) 3:1 Расинг (Сантандер)
    29.10.2023 Был в запасе Расинг (Сантандер) 1:3 Расинг де Феррол (Феррол)
    22.10.2023 Был в запасе Расинг (Сантандер) 3:0 Бургос (Бургос)
    14.10.2023 Был в запасе Картахена (Картахена) 2:3 Расинг (Сантандер)
    07.10.2023 Был в запасе Расинг (Сантандер) 3:2 Спортинг (Хихон)
    03.10.2023 Был в запасе Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе) 2:0 Расинг (Сантандер)
    29.09.2023 Был в запасе Леганес (Леганес) 2:1 Расинг (Сантандер)
    23.09.2023 Был в запасе Расинг (Сантандер) 2:1 Альбасете (Альбасете)
    15.09.2023 Был в запасе Сарагоса (Сарагоса) 1:1 Расинг (Сантандер)
    10.09.2023 Был в запасе Расинг (Сантандер) 1:0 Аморебьета (Аморебьета-Эчано)
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