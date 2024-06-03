Исник Алими - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Исник
|Фамилия
|Алими
|Команда
|Сепси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 февраля 1994 (30 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Исник
|Фамилия
|Алими
|Команда
|Сепси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 февраля 1994 (30 лет)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.06.2024
|1' - 90'
|Чехия
|2:1
|Северная Македония
|Товарищеские матчи. Сборные
|65'
|03.06.2024
|1' - 90'
|Хорватия
|3:0
|Северная Македония
|Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Северная Македония
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.06.2024
|1' -90'
|Чехия
|2:1
|Северная Македония
|65'
|03.06.2024
|1' -90'
|Хорватия
|3:0
|Северная Македония