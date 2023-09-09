Enol Rodríguez - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Enol Rodríguez
|Команда
|Реал Ов
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Enol Rodríguez
|Команда
|Реал Ов
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал Ов
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.10.2023
|Был в запасе
|Реал Ов (Овьедо)
|1:0
|Уэска (Уэска)
|01.10.2023
|79' -90'
|Эльденсе (Эльда)
|1:3
|Реал Ов (Овьедо)
|24.09.2023
|Был в запасе
|Реал Ов (Овьедо)
|0:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|09.09.2023
|Был в запасе
|Реал Ов (Овьедо)
|0:0
|Спортинг (Хихон)