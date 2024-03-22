Жоэль Ордоньес - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Жоэль
|Фамилия
|Ордоньес
|Команда
|Брюгге
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гуаякиль
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 апреля 2004 (20 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Жоэль
|Фамилия
|Ордоньес
|Команда
|Брюгге
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гуаякиль
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 апреля 2004 (20 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.06.2024
|Был в запасе
|Эквадор
|2:1
|Гондурас
|Товарищеские матчи. Сборные
|13.06.2024
|1' - 86'
|Эквадор
|3:1
|Боливия
|Товарищеские матчи. Сборные
|10.06.2024
|Был в запасе
|Аргентина
|1:0
|Эквадор
|Товарищеские матчи. Сборные
|26.05.2024
|1' - 90'
|Брюгге
|0:0
|Серкль Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 10 тур