Кристиан Оливера - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Оливера
|Команда
|Лос-Анджелес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 апреля 2002 (21 год)
|Рост
|172
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Оливера
|Команда
|Лос-Анджелес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 апреля 2002 (21 год)
|Рост
|172
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.09.2023
|62' - 90'
|Лос-Анджелес
|1:3
|Интер
|США. МЛС, 40 тур
|27.08.2023
|64' - 90'
|Шарлотт
|2:1
|Лос-Анджелес
|США. МЛС, 36 тур
|24.08.2023
|64' - 90'
|Лос-Анджелес
|4:0
|Колорадо
|США. МЛС, 36 тур
|83'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лос-Анджелес
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.09.2023
|62' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|1:3
|Интер (Майами)
|27.08.2023
|64' -90'
|Шарлотт (Шарлотт)
|2:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|24.08.2023
|64' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|4:0
|Колорадо (Денвер)
|83'