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    Кристиан Оливера - статистика

    #25 | Нападающий
    Имя Кристиан
    Фамилия Оливера
    Команда Лос-Анджелес
    Состав Основной
    Родной город Монтевидео
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 апреля 2002 (21 год)
    Рост 172
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.09.2023 62' - 90' Лос-Анджелес 1:3 Интер США. МЛС, 40 тур
    27.08.2023 64' - 90' Шарлотт 2:1 Лос-Анджелес США. МЛС, 36 тур
    24.08.2023 64' - 90' Лос-Анджелес 4:0 Колорадо США. МЛС, 36 тур
    83'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лос-Анджелес 3 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.09.2023 62' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1:3 Интер (Майами)
    27.08.2023 64' -90' Шарлотт (Шарлотт) 2:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    24.08.2023 64' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 4:0 Колорадо (Денвер)
    83'
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