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Себастьян Шахтен
Трансферы
Себастьян Шахтен - трансферы
Завершил карьеру
6 ноября 1984 (41)
#4 | Полузащитник
190 см | 85 кг
Германия
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.07.15 / 01.07.16
Санкт-Паули
Люцерн
Свободный агент
01.07.11 / 01.07.15
Боруссия М
Санкт-Паули
Свободный агент
01.07.09 / 30.06.10
Боруссия М
Падерборн
Аренда 50 тыс €
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