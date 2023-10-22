Dino Grozdanic - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Dino Grozdanic
|Команда
|Астерас
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Dino Grozdanic
|Команда
|Астерас
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астерас
|9
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.05.2024
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|0:1
|Астерас (Триполис)
|27.04.2024
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|1:1
|ОФИ (Ираклион)
|54'
|20.04.2024
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|0:2
|Панетоликос (Агринио)
|06.04.2024
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|1:2
|Кифисиас (Киффисиа)
|16.03.2024
|46' -90'
|Астерас (Триполис)
|0:2
|Волос (Волос)
|90'
|03.03.2024
|Был в запасе
|Пансерраикос (Серрес)
|2:1
|Астерас (Триполис)
|07.01.2024
|Был в запасе
|ПАС (Яннина)
|2:1
|Астерас (Триполис)
|12.11.2023
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|0:2
|Олимпиакос (Пирей)
|29.10.2023
|1' -46'
|Астерас (Триполис)
|0:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|22.10.2023
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|0:3
|АЕК (Афины)
|11'
|02.10.2023
|60' -90'
|Атромитос (Перистери)
|0:0
|Астерас (Триполис)
|28.09.2023
|1' -61'
|Астерас (Триполис)
|1:4
|Панатинаикос (Афины)
|24.09.2023
|1' -90'
|Волос (Волос)
|1:2
|Астерас (Триполис)
|22'
|17.09.2023
|1' -77'
|Астерас (Триполис)
|2:2
|ПАС (Яннина)
|03.09.2023
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|3:2
|Астерас (Триполис)