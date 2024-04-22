|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.06.2024
|Был в запасе
|Реал Ов
|1:0
|Эспаньол
|Испания. Сегунда
|12.06.2024
|Был в запасе
|Эйбар
|0:2
|Реал Ов
|Испания. Сегунда, 1/2 финала, ответный матч
|08.06.2024
|Был в запасе
|Реал Ов
|0:0
|Эйбар
|Испания. Сегунда, 1/2 финала, первый матч
|02.06.2024
|1' - 90'
|Эйбар
|4:3
|Реал Ов
|Испания. Сегунда, 42 тур
|26.05.2024
|1' - 90'
|Реал Ов
|2:0
|ФК Андорра
|Испания. Сегунда, 41 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал Ов
|18
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.06.2024
|Был в запасе
|Реал Ов (Овьедо)
|1:0
|Эспаньол (Барселона)
|12.06.2024
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:2
|Реал Ов (Овьедо)
|08.06.2024
|Был в запасе
|Реал Ов (Овьедо)
|0:0
|Эйбар (Эйбар)
|02.06.2024
|1' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|4:3
|Реал Ов (Овьедо)
|26.05.2024
|1' -90'
|Реал Ов (Овьедо)
|2:0
|ФК Андорра (Андорра ла Велья)
|20.05.2024
|1' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|2:1
|Реал Ов (Овьедо)
|12.05.2024
|1' -90'
|Реал Ов (Овьедо)
|1:0
|Сарагоса (Сарагоса)
|04.05.2024
|1' -90'
|Уэска (Уэска)
|0:2
|Реал Ов (Овьедо)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Реал Ов (Овьедо)
|0:1
|Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)
|22.04.2024
|Был в запасе
|Картахена (Картахена)
|2:0
|Реал Ов (Овьедо)
|14.04.2024
|1' -90'
|Реал Ов (Овьедо)
|1:0
|Мирандес (Миранда де Эбро)
|05.04.2024
|1' -90'
|Эльче (Эльче)
|0:2
|Реал Ов (Овьедо)
|31.03.2024
|1' -90'
|Реал Ов (Овьедо)
|2:1
|Вильярреал Б (Вильярреал)
|23.03.2024
|Был в запасе
|Алькоркон (Алькоркон)
|1:0
|Реал Ов (Овьедо)
|16.03.2024
|Был в запасе
|Реал Ов (Овьедо)
|1:1
|Расинг (Сантандер)
|09.03.2024
|1' -90'
|Альбасете (Альбасете)
|1:1
|Реал Ов (Овьедо)
|02.03.2024
|1' -90'
|Реал Ов (Овьедо)
|3:2
|Леванте (Валенсия)
|23.02.2024
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|3:0
|Реал Ов (Овьедо)
|17.02.2024
|Был в запасе
|Реал Ов (Овьедо)
|5:0
|Бургос (Бургос)
|10.02.2024
|Был в запасе
|Спортинг (Хихон)
|1:0
|Реал Ов (Овьедо)
|04.02.2024
|1' -90'
|Реал Ов (Овьедо)
|1:1
|Эльденсе (Эльда)
|27.01.2024
|1' -90'
|Реал Ов (Овьедо)
|1:0
|Леганес (Леганес)
|20.01.2024
|1' -90'
|Расинг де Феррол (Феррол)
|1:3
|Реал Ов (Овьедо)
|13.01.2024
|1' -90'
|Реал Ов (Овьедо)
|1:1
|Аморебьета (Аморебьета-Эчано)
|21.12.2023
|1' -90'
|Вильярреал Б (Вильярреал)
|1:1
|Реал Ов (Овьедо)
|15.12.2023
|1' -90'
|Реал Ов (Овьедо)
|3:2
|Эльче (Эльче)
|10.12.2023
|1' -90'
|Расинг (Сантандер)
|2:2
|Реал Ов (Овьедо)
|01.12.2023
|1' -90'
|Реал Ов (Овьедо)
|1:0
|Эспаньол (Барселона)
|26.11.2023
|Был в запасе
|Мирандес (Миранда де Эбро)
|2:1
|Реал Ов (Овьедо)
|19.11.2023
|Был в запасе
|Реал Ов (Овьедо)
|2:1
|Эйбар (Эйбар)
|13.11.2023
|Был в запасе
|Реал Ов (Овьедо)
|1:1
|Картахена (Картахена)
|06.11.2023
|Был в запасе
|Сарагоса (Сарагоса)
|0:0
|Реал Ов (Овьедо)
|29.10.2023
|Был в запасе
|Реал Ов (Овьедо)
|2:0
|Алькоркон (Алькоркон)
|21.10.2023
|Был в запасе
|Аморебьета (Аморебьета-Эчано)
|0:0
|Реал Ов (Овьедо)
|13.10.2023
|Был в запасе
|Реал Ов (Овьедо)
|3:0
|Альбасете (Альбасете)
|07.10.2023
|Был в запасе
|Леганес (Леганес)
|0:0
|Реал Ов (Овьедо)
|04.10.2023
|Был в запасе
|Реал Ов (Овьедо)
|1:0
|Уэска (Уэска)
|01.10.2023
|Был в запасе
|Эльденсе (Эльда)
|1:3
|Реал Ов (Овьедо)
|24.09.2023
|Был в запасе
|Реал Ов (Овьедо)
|0:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|18.09.2023
|Был в запасе
|ФК Андорра (Андорра ла Велья)
|1:0
|Реал Ов (Овьедо)
|09.09.2023
|Был в запасе
|Реал Ов (Овьедо)
|0:0
|Спортинг (Хихон)
|02.09.2023
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|1:1
|Реал Ов (Овьедо)