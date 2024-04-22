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    Masca - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Masca
    Команда Реал Ов
    Состав Основной
    Позиция Нападающий
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    16.06.2024 Был в запасе Реал Ов 1:0 Эспаньол Испания. Сегунда
    12.06.2024 Был в запасе Эйбар 0:2 Реал Ов Испания. Сегунда, 1/2 финала, ответный матч
    08.06.2024 Был в запасе Реал Ов 0:0 Эйбар Испания. Сегунда, 1/2 финала, первый матч
    02.06.2024 1' - 90' Эйбар 4:3 Реал Ов Испания. Сегунда, 42 тур
    26.05.2024 1' - 90' Реал Ов 2:0 ФК Андорра Испания. Сегунда, 41 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реал Ов 18 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.06.2024 Был в запасе Реал Ов (Овьедо) 1:0 Эспаньол (Барселона)
    12.06.2024 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 0:2 Реал Ов (Овьедо)
    08.06.2024 Был в запасе Реал Ов (Овьедо) 0:0 Эйбар (Эйбар)
    02.06.2024 1' -90' Эйбар (Эйбар) 4:3 Реал Ов (Овьедо)
    26.05.2024 1' -90' Реал Ов (Овьедо) 2:0 ФК Андорра (Андорра ла Велья)
    20.05.2024 1' -90' Эспаньол (Барселона) 2:1 Реал Ов (Овьедо)
    12.05.2024 1' -90' Реал Ов (Овьедо) 1:0 Сарагоса (Сарагоса)
    04.05.2024 1' -90' Уэска (Уэска) 0:2 Реал Ов (Овьедо)
    28.04.2024 Был в запасе Реал Ов (Овьедо) 0:1 Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)
    22.04.2024 Был в запасе Картахена (Картахена) 2:0 Реал Ов (Овьедо)
    14.04.2024 1' -90' Реал Ов (Овьедо) 1:0 Мирандес (Миранда де Эбро)
    05.04.2024 1' -90' Эльче (Эльче) 0:2 Реал Ов (Овьедо)
    31.03.2024 1' -90' Реал Ов (Овьедо) 2:1 Вильярреал Б (Вильярреал)
    23.03.2024 Был в запасе Алькоркон (Алькоркон) 1:0 Реал Ов (Овьедо)
    16.03.2024 Был в запасе Реал Ов (Овьедо) 1:1 Расинг (Сантандер)
    09.03.2024 1' -90' Альбасете (Альбасете) 1:1 Реал Ов (Овьедо)
    02.03.2024 1' -90' Реал Ов (Овьедо) 3:2 Леванте (Валенсия)
    23.02.2024 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 3:0 Реал Ов (Овьедо)
    17.02.2024 Был в запасе Реал Ов (Овьедо) 5:0 Бургос (Бургос)
    10.02.2024 Был в запасе Спортинг (Хихон) 1:0 Реал Ов (Овьедо)
    04.02.2024 1' -90' Реал Ов (Овьедо) 1:1 Эльденсе (Эльда)
    27.01.2024 1' -90' Реал Ов (Овьедо) 1:0 Леганес (Леганес)
    20.01.2024 1' -90' Расинг де Феррол (Феррол) 1:3 Реал Ов (Овьедо)
    13.01.2024 1' -90' Реал Ов (Овьедо) 1:1 Аморебьета (Аморебьета-Эчано)
    21.12.2023 1' -90' Вильярреал Б (Вильярреал) 1:1 Реал Ов (Овьедо)
    15.12.2023 1' -90' Реал Ов (Овьедо) 3:2 Эльче (Эльче)
    10.12.2023 1' -90' Расинг (Сантандер) 2:2 Реал Ов (Овьедо)
    01.12.2023 1' -90' Реал Ов (Овьедо) 1:0 Эспаньол (Барселона)
    26.11.2023 Был в запасе Мирандес (Миранда де Эбро) 2:1 Реал Ов (Овьедо)
    19.11.2023 Был в запасе Реал Ов (Овьедо) 2:1 Эйбар (Эйбар)
    13.11.2023 Был в запасе Реал Ов (Овьедо) 1:1 Картахена (Картахена)
    06.11.2023 Был в запасе Сарагоса (Сарагоса) 0:0 Реал Ов (Овьедо)
    29.10.2023 Был в запасе Реал Ов (Овьедо) 2:0 Алькоркон (Алькоркон)
    21.10.2023 Был в запасе Аморебьета (Аморебьета-Эчано) 0:0 Реал Ов (Овьедо)
    13.10.2023 Был в запасе Реал Ов (Овьедо) 3:0 Альбасете (Альбасете)
    07.10.2023 Был в запасе Леганес (Леганес) 0:0 Реал Ов (Овьедо)
    04.10.2023 Был в запасе Реал Ов (Овьедо) 1:0 Уэска (Уэска)
    01.10.2023 Был в запасе Эльденсе (Эльда) 1:3 Реал Ов (Овьедо)
    24.09.2023 Был в запасе Реал Ов (Овьедо) 0:1 Вальядолид (Вальядолид)
    18.09.2023 Был в запасе ФК Андорра (Андорра ла Велья) 1:0 Реал Ов (Овьедо)
    09.09.2023 Был в запасе Реал Ов (Овьедо) 0:0 Спортинг (Хихон)
    02.09.2023 Был в запасе Леванте (Валенсия) 1:1 Реал Ов (Овьедо)
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