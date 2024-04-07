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    Tomas Kral - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Tomas Kral
    Команда Млада Болеслав
    Состав Основной
    Позиция Защитник
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    31.05.2024 1' - 30' Млада Болеслав 3:1 Градец-Кралове Чехия. Фортуна Лига, Финал за место в ЛК
    26.05.2024 1' - 90' Славия 4:0 Млада Болеслав Чехия. Фортуна Лига, 5 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Млада Болеслав 15 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.05.2024 1' -30' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 3:1 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    26.05.2024 1' -90' Славия (Прага) 4:0 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    18.05.2024 1' -90' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 0:5 Спарта (Прага)
    14.05.2024 1' -90' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 0:1 Словацко (Угерске-Градиште)
    11.05.2024 1' -90' Баник (Острава) 0:1 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    05.05.2024 1' -90' Виктория (Пльзень) 3:0 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    28.04.2024 31' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 1:1 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    21.04.2024 Был в запасе Пардубице (Пардубице) 1:2 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    13.04.2024 1' -76' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 1:2 Теплице (Теплице)
    07.04.2024 1' -90' Спарта (Прага) 1:1 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    31.03.2024 1' -90' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 3:2 Фастав (Злин)
    16.03.2024 Был в запасе Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 2:1 Сигма (Оломоуц)
    09.03.2024 1' -90' Богемианс 1905 (Прага) 0:0 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    02.03.2024 1' -90' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 3:1 Динамо (Ческе-Будеевице)
    24.02.2024 1' -90' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 0:0 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    17.02.2024 1' -84' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 1:3 Баник (Острава)
    10.02.2024 1' -90' Виктория (Пльзень) 1:1 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    02.09.2023 Был в запасе Баник (Острава) 2:0 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
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