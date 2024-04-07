Tomas Kral - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Tomas Kral
|Команда
|Млада Болеслав
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Tomas Kral
|Команда
|Млада Болеслав
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|31.05.2024
|1' - 30'
|Млада Болеслав
|3:1
|Градец-Кралове
|Чехия. Фортуна Лига, Финал за место в ЛК
|26.05.2024
|1' - 90'
|Славия
|4:0
|Млада Болеслав
|Чехия. Фортуна Лига, 5 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Млада Болеслав
|15
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.05.2024
|1' -30'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|3:1
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|26.05.2024
|1' -90'
|Славия (Прага)
|4:0
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|18.05.2024
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|0:5
|Спарта (Прага)
|14.05.2024
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|0:1
|Словацко (Угерске-Градиште)
|11.05.2024
|1' -90'
|Баник (Острава)
|0:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|05.05.2024
|1' -90'
|Виктория (Пльзень)
|3:0
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|28.04.2024
|31' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|21.04.2024
|Был в запасе
|Пардубице (Пардубице)
|1:2
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|13.04.2024
|1' -76'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|1:2
|Теплице (Теплице)
|07.04.2024
|1' -90'
|Спарта (Прага)
|1:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|31.03.2024
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|3:2
|Фастав (Злин)
|16.03.2024
|Был в запасе
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|2:1
|Сигма (Оломоуц)
|09.03.2024
|1' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|0:0
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|02.03.2024
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|3:1
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|24.02.2024
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|0:0
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|17.02.2024
|1' -84'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|1:3
|Баник (Острава)
|10.02.2024
|1' -90'
|Виктория (Пльзень)
|1:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|02.09.2023
|Был в запасе
|Баник (Острава)
|2:0
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)