Athanasios Karamanis - статистика
#31 | Полузащитник
|Имя
|Athanasios Karamanis
|Команда
|Атромитос
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Athanasios Karamanis
|Команда
|Атромитос
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атромитос
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.05.2024
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|0:1
|Астерас (Триполис)
|27.04.2024
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|1:0
|Атромитос (Перистери)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|1:2
|Кифисиас (Киффисиа)
|13.04.2024
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|2:2
|Атромитос (Перистери)
|06.04.2024
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|1:0
|Пансерраикос (Серрес)
|03.03.2024
|Был в запасе
|ПАС (Яннина)
|1:1
|Атромитос (Перистери)
|28.01.2024
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|3:0
|Атромитос (Перистери)
|13.01.2024
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|1:1
|ОФИ (Ираклион)
|01.09.2023
|Был в запасе
|Кифисиас (Киффисиа)
|2:1
|Атромитос (Перистери)