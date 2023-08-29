Люк Де Фужероля - статистика
#44 | Защитник
|Имя
|Люк
|Фамилия
|Де Фужероля
|Команда
|Фулхэм
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 октября 2005 (18 лет)
|Имя
|Люк
|Фамилия
|Де Фужероля
|Команда
|Фулхэм
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 октября 2005 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|21.06.2024
|Был в запасе
|Аргентина
|2:0
|Канада
|Кубок Америки, 1 тур
|09.06.2024
|Был в запасе
|Франция
|0:0
|Канада
|Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фулхэм
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2023
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:3
|Фулхэм (Лондон)
|29.08.2023
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|2:1
(5:3)п
|Тоттенхэм (Лондон)