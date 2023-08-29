Табо Селе - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Табо
|Фамилия
|Селе
|Команда
|Факел
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 января 1997 (27 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Табо
|Фамилия
|Селе
|Команда
|Факел
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 января 1997 (27 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2023
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|04.10.2023
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:1
(4:2)п
|ЦСКА (Москва)
|21.09.2023
|1' -73'
|Оренбург (Оренбург)
|0:0
(4:2)п
|Факел (Воронеж)
|29.08.2023
|60' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Оренбург (Оренбург)
|87'