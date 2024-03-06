Finley Welch - статистика
#43 | Полузащитник
|Имя
|Finley Welch
|Команда
|Норвич Сити
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Finley Welch
|Команда
|Норвич Сити
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Норвич Сити
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.05.2024
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|0:0
|Лидс (Лидс)
|04.05.2024
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|1:0
|Норвич Сити (Норвич)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|1:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|13.04.2024
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|0:1
|Норвич Сити (Норвич)
|09.04.2024
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|2:2
|Норвич Сити (Норвич)
|06.04.2024
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|1:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|01.04.2024
|Был в запасе
|Лестер (Лестер)
|3:1
|Норвич Сити (Норвич)
|16.03.2024
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:3
|Норвич Сити (Норвич)
|09.03.2024
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|5:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|06.03.2024
|87' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|3:1
|Норвич Сити (Норвич)
|02.03.2024
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|1:0
|Сандерленд (Сандерленд)