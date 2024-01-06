Мартин Паскуаль - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Паскуаль
|Команда
|Райо Вальекано
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 августа 1999 (24 года)
|Рост
|190
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Паскуаль
|Команда
|Райо Вальекано
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 августа 1999 (24 года)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.05.2024
|Был в запасе
|Райо Вальекано
|0:1
|Атлетик
|Испания. Примера, 38 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Райо Вальекано
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.01.2024
|1' -90'
|Жирона (Жирона)
|3:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|06.01.2024
|1' -106'
|Уэска (Уэска)
|0:2
|Райо Вальекано (Мадрид)