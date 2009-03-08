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    Златко Яньич - статистика

    #13 | Полузащитник
    Имя Златко
    Фамилия Яньич
    Команда Дуйсбург
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 мая 1986 (36 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арминия 4 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2009 82' -90' Арминия (Билефельд) 2:2 Ганновер-96 (Ганновер)
    16.05.2009 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 6:0 Арминия (Билефельд)
    13.05.2009 Был в запасе Арминия (Билефельд) 0:2 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    08.05.2009 90' -90' Байер (Леверкузен) 2:2 Арминия (Билефельд)
    02.05.2009 Был в запасе Арминия (Билефельд) 2:2 Штутгарт (Штутгарт)
    26.04.2009 90' -90' Боруссия (Менхенгладбах) 1:1 Арминия (Билефельд)
    18.04.2009 79' -90' Арминия (Билефельд) 0:1 Бавария (Мюнхен)
    11.04.2009 77' -90' Энерги (Коттбус) 2:1 Арминия (Билефельд)
    14.03.2009 84' -90' Карлсруэ (Карлсруэ) 0:1 Арминия (Билефельд)
    86'
    08.03.2009 70' -90' Арминия (Билефельд) 0:0 Айнтрахт (Франкфурт)
    21.02.2009 Был в запасе Арминия (Билефельд) 1:1 Бохум (Бохум)
    15.02.2009 Был в запасе Гамбург (Гамбург) 2:0 Арминия (Билефельд)
    13.12.2008 Был в запасе Ганновер-96 (Ганновер) 1:1 Арминия (Билефельд)
    06.12.2008 Был в запасе Арминия (Билефельд) 0:0 Боруссия (Дортмунд)
    29.11.2008 Был в запасе Хоффенхайм (Зинсхайм) 3:0 Арминия (Билефельд)
    22.11.2008 Был в запасе Арминия (Билефельд) 2:1 Байер (Леверкузен)
    15.11.2008 1' -90' Штутгарт (Штутгарт) 0:0 Арминия (Билефельд)
    28.10.2008 1' -90' Арминия (Билефельд) 1:1 Энерги (Коттбус)
    03.10.2008 Был в запасе Арминия (Билефельд) 1:2 Карлсруэ (Карлсруэ)
    28.09.2008 1' -90' Айнтрахт (Франкфурт) 1:1 Арминия (Билефельд)
    20.09.2008 Был в запасе Арминия (Билефельд) 2:0 Кельн (Кельн)
    14.09.2008 1' -90' Бохум (Бохум) 2:0 Арминия (Билефельд)
    30.08.2008 Был в запасе Арминия (Билефельд) 2:4 Гамбург (Гамбург)
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