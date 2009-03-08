Златко Яньич - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Златко
|Фамилия
|Яньич
|Команда
|Дуйсбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 мая 1986 (36 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Златко
|Фамилия
|Яньич
|Команда
|Дуйсбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 мая 1986 (36 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арминия
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2009
|82' -90'
|Арминия (Билефельд)
|2:2
|Ганновер-96 (Ганновер)
|16.05.2009
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|6:0
|Арминия (Билефельд)
|13.05.2009
|Был в запасе
|Арминия (Билефельд)
|0:2
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|08.05.2009
|90' -90'
|Байер (Леверкузен)
|2:2
|Арминия (Билефельд)
|02.05.2009
|Был в запасе
|Арминия (Билефельд)
|2:2
|Штутгарт (Штутгарт)
|26.04.2009
|90' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|1:1
|Арминия (Билефельд)
|18.04.2009
|79' -90'
|Арминия (Билефельд)
|0:1
|Бавария (Мюнхен)
|11.04.2009
|77' -90'
|Энерги (Коттбус)
|2:1
|Арминия (Билефельд)
|14.03.2009
|84' -90'
|Карлсруэ (Карлсруэ)
|0:1
|Арминия (Билефельд)
|86'
|08.03.2009
|70' -90'
|Арминия (Билефельд)
|0:0
|Айнтрахт (Франкфурт)
|21.02.2009
|Был в запасе
|Арминия (Билефельд)
|1:1
|Бохум (Бохум)
|15.02.2009
|Был в запасе
|Гамбург (Гамбург)
|2:0
|Арминия (Билефельд)
|13.12.2008
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|1:1
|Арминия (Билефельд)
|06.12.2008
|Был в запасе
|Арминия (Билефельд)
|0:0
|Боруссия (Дортмунд)
|29.11.2008
|Был в запасе
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|3:0
|Арминия (Билефельд)
|22.11.2008
|Был в запасе
|Арминия (Билефельд)
|2:1
|Байер (Леверкузен)
|15.11.2008
|1' -90'
|Штутгарт (Штутгарт)
|0:0
|Арминия (Билефельд)
|28.10.2008
|1' -90'
|Арминия (Билефельд)
|1:1
|Энерги (Коттбус)
|03.10.2008
|Был в запасе
|Арминия (Билефельд)
|1:2
|Карлсруэ (Карлсруэ)
|28.09.2008
|1' -90'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|1:1
|Арминия (Билефельд)
|20.09.2008
|Был в запасе
|Арминия (Билефельд)
|2:0
|Кельн (Кельн)
|14.09.2008
|1' -90'
|Бохум (Бохум)
|2:0
|Арминия (Билефельд)
|30.08.2008
|Был в запасе
|Арминия (Билефельд)
|2:4
|Гамбург (Гамбург)