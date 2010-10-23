Н'Диайе-Папа Вайго - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Н'Диайе-Папа
|Фамилия
|Вайго
|Команда
|Асколи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 января 1984 (39 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Имя
|Н'Диайе-Папа
|Фамилия
|Вайго
|Команда
|Асколи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 января 1984 (39 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фиорентина
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.11.2010
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:0
|Кьево (Верона)
|23.10.2010
|69' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|2:1
|Бари (Бари)