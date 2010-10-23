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    Н'Диайе-Папа Вайго - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Н'Диайе-Папа
    Фамилия Вайго
    Команда Асколи
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 января 1984 (39 лет)
    Рост 185
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фиорентина 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.11.2010 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:0 Кьево (Верона)
    23.10.2010 69' -90' Фиорентина (Флоренция) 2:1 Бари (Бари)
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