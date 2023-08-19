Альфаджо Сиссе - статистика
#80 | Нападающий
|Имя
|Альфаджо
|Фамилия
|Сиссе
|Команда
|Верона
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Тревизо
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 октября 2006 (17 лет)
|Имя
|Альфаджо
|Фамилия
|Сиссе
|Команда
|Верона
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Тревизо
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 октября 2006 (17 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Верона
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.05.2024
|83' -90'
|Верона (Верона)
|2:2
|Интер (Милан)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|15.04.2024
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|2:2
|Верона (Верона)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:2
|Дженоа (Генуя)
|01.04.2024
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:1
|Верона (Верона)
|20.01.2024
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:1
|Верона (Верона)
|01.09.2023
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|3:1
|Верона (Верона)
|26.08.2023
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:1
|Рома (Рим)
|19.08.2023
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|0:1
|Верона (Верона)