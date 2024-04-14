|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.06.2024
|59' - 90'
|Венеция
|1:0
|Кремонезе
|Италия. Серия В, Финал, ответный матч
|30.05.2024
|1' - 77'
|Кремонезе
|0:0
|Венеция
|Италия. Серия В, Финал, первый матч
|24.05.2024
|1' - 61'
|Венеция
|2:1
|Палермо
|Италия. Серия В, 1/2 финала, ответный матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Венеция
|24
|0
|1
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.06.2024
|59' -90'
|Венеция (Венеция)
|1:0
|Кремонезе (Кремона)
|30.05.2024
|1' -77'
|Кремонезе (Кремона)
|0:0
|Венеция (Венеция)
|24.05.2024
|1' -61'
|Венеция (Венеция)
|2:1
|Палермо (Палермо)
|20.05.2024
|61' -90'
|Палермо (Палермо)
|0:1
|Венеция (Венеция)
|77'
|10.05.2024
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|2:1
|Венеция (Венеция)
|05.05.2024
|1' -46'
|Венеция (Венеция)
|2:1
|Феральписало (Сало)
|22'
|01.05.2024
|1' -59'
|Катанцаро (Катанцаро)
|3:2
|Венеция (Венеция)
|26.04.2024
|82' -90'
|Венеция (Венеция)
|2:1
|Кремонезе (Кремона)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Лекко (Лекко)
|1:2
|Венеция (Венеция)
|14.04.2024
|78' -90'
|Венеция (Венеция)
|2:0
|Брешиа (Брешиа)
|90'
|07.04.2024
|Был в запасе
|Асколи (Асколи-Пичено)
|0:0
|Венеция (Венеция)
|01.04.2024
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|2:3
|Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия)
|15.03.2024
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|0:3
|Венеция (Венеция)
|10.03.2024
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|3:1
|Бари (Бари)
|03.02.2024
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|2:1
|Венеция (Венеция)
|27.01.2024
|87' -90'
|Венеция (Венеция)
|1:0
|Тернана (Терни)
|20.01.2024
|1' -46'
|Козенца (Козенца)
|4:2
|Венеция (Венеция)
|14.01.2024
|1' -46'
|Венеция (Венеция)
|5:3
|Сампдория (Генуя)
|3'
|26.12.2023
|Был в запасе
|Феральписало (Сало)
|2:2
|Венеция (Венеция)
|23.12.2023
|1' -74'
|Венеция (Венеция)
|2:2
|Лекко (Лекко)
|16.12.2023
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|2:2
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|09.12.2023
|Был в запасе
|Кремонезе (Кремона)
|1:0
|Венеция (Венеция)
|02.12.2023
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|3:0
|Асколи (Асколи-Пичено)
|25.11.2023
|85' -90'
|Бари (Бари)
|0:3
|Венеция (Венеция)
|10.11.2023
|89' -90'
|Венеция (Венеция)
|2:1
|Катанцаро (Катанцаро)
|04.11.2023
|1' -46'
|Тернана (Терни)
|0:1
|Венеция (Венеция)
|29.10.2023
|62' -90'
|Венеция (Венеция)
|2:1
|Пиза (Пиза)
|22.10.2023
|1' -78'
|Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия)
|1:0
|Венеция (Венеция)
|07.10.2023
|1' -70'
|Венеция (Венеция)
|3:2
|Парма (Парма)
|30.09.2023
|1' -62'
|Модена (Модена)
|1:3
|Венеция (Венеция)
|26.09.2023
|1' -68'
|Венеция (Венеция)
|1:3
|Палермо (Палермо)
|23.09.2023
|Был в запасе
|Брешиа (Брешиа)
|0:0
|Венеция (Венеция)
|15.09.2023
|1' -61'
|Венеция (Венеция)
|1:0
|Специя (Ла Специя)
|03.09.2023
|1' -72'
|Циттаделла (Циттаделла)
|0:0
|Венеция (Венеция)
|30.08.2023
|60' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Венеция (Венеция)
|26.08.2023
|83' -90'
|Венеция (Венеция)
|1:1
|Козенца (Козенца)
|84'