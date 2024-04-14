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    N. Lella - статистика

    #24
    Имя N. Lella
    Команда Венеция
    Состав Основной
    Позиция
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    02.06.2024 59' - 90' Венеция 1:0 Кремонезе Италия. Серия В, Финал, ответный матч
    30.05.2024 1' - 77' Кремонезе 0:0 Венеция Италия. Серия В, Финал, первый матч
    24.05.2024 1' - 61' Венеция 2:1 Палермо Италия. Серия В, 1/2 финала, ответный матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Венеция 24 0 1 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.06.2024 59' -90' Венеция (Венеция) 1:0 Кремонезе (Кремона)
    30.05.2024 1' -77' Кремонезе (Кремона) 0:0 Венеция (Венеция)
    24.05.2024 1' -61' Венеция (Венеция) 2:1 Палермо (Палермо)
    20.05.2024 61' -90' Палермо (Палермо) 0:1 Венеция (Венеция)
    77'
    10.05.2024 Был в запасе Специя (Ла Специя) 2:1 Венеция (Венеция)
    05.05.2024 1' -46' Венеция (Венеция) 2:1 Феральписало (Сало)
    22'
    01.05.2024 1' -59' Катанцаро (Катанцаро) 3:2 Венеция (Венеция)
    26.04.2024 82' -90' Венеция (Венеция) 2:1 Кремонезе (Кремона)
    20.04.2024 Был в запасе Лекко (Лекко) 1:2 Венеция (Венеция)
    14.04.2024 78' -90' Венеция (Венеция) 2:0 Брешиа (Брешиа)
    90'
    07.04.2024 Был в запасе Асколи (Асколи-Пичено) 0:0 Венеция (Венеция)
    01.04.2024 Был в запасе Венеция (Венеция) 2:3 Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия)
    15.03.2024 Был в запасе Палермо (Палермо) 0:3 Венеция (Венеция)
    10.03.2024 Был в запасе Венеция (Венеция) 3:1 Бари (Бари)
    03.02.2024 Был в запасе Парма (Парма) 2:1 Венеция (Венеция)
    27.01.2024 87' -90' Венеция (Венеция) 1:0 Тернана (Терни)
    20.01.2024 1' -46' Козенца (Козенца) 4:2 Венеция (Венеция)
    14.01.2024 1' -46' Венеция (Венеция) 5:3 Сампдория (Генуя)
    3'
    26.12.2023 Был в запасе Феральписало (Сало) 2:2 Венеция (Венеция)
    23.12.2023 1' -74' Венеция (Венеция) 2:2 Лекко (Лекко)
    16.12.2023 Был в запасе Венеция (Венеция) 2:2 Зюйдтироль (Брессаноне)
    09.12.2023 Был в запасе Кремонезе (Кремона) 1:0 Венеция (Венеция)
    02.12.2023 Был в запасе Венеция (Венеция) 3:0 Асколи (Асколи-Пичено)
    25.11.2023 85' -90' Бари (Бари) 0:3 Венеция (Венеция)
    10.11.2023 89' -90' Венеция (Венеция) 2:1 Катанцаро (Катанцаро)
    04.11.2023 1' -46' Тернана (Терни) 0:1 Венеция (Венеция)
    29.10.2023 62' -90' Венеция (Венеция) 2:1 Пиза (Пиза)
    22.10.2023 1' -78' Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия) 1:0 Венеция (Венеция)
    07.10.2023 1' -70' Венеция (Венеция) 3:2 Парма (Парма)
    30.09.2023 1' -62' Модена (Модена) 1:3 Венеция (Венеция)
    26.09.2023 1' -68' Венеция (Венеция) 1:3 Палермо (Палермо)
    23.09.2023 Был в запасе Брешиа (Брешиа) 0:0 Венеция (Венеция)
    15.09.2023 1' -61' Венеция (Венеция) 1:0 Специя (Ла Специя)
    03.09.2023 1' -72' Циттаделла (Циттаделла) 0:0 Венеция (Венеция)
    30.08.2023 60' -90' Сампдория (Генуя) 1:2 Венеция (Венеция)
    26.08.2023 83' -90' Венеция (Венеция) 1:1 Козенца (Козенца)
    84'
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