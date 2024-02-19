|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Панетоликос
|23
|3
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.05.2024
|1' -70'
|ОФИ (Ираклион)
|1:2
|Панетоликос (Агринио)
|27.04.2024
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:0
|Атромитос (Перистери)
|20.04.2024
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|0:2
|Панетоликос (Агринио)
|31' 67'
|13.04.2024
|1' -62'
|Кифисиас (Киффисиа)
|0:1
|Панетоликос (Агринио)
|06.04.2024
|1' -78'
|Панетоликос (Агринио)
|0:1
|Волос (Волос)
|30.03.2024
|1' -87'
|ПАС (Яннина)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)
|70'
|16.03.2024
|1' -83'
|Панетоликос (Агринио)
|3:0
|Пансерраикос (Серрес)
|25'
|28.02.2024
|1' -60'
|Панетоликос (Агринио)
|0:2
|Олимпиакос (Пирей)
|25.02.2024
|68' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:3
|ПАОК (Салоники)
|19.02.2024
|1' -84'
|Астерас (Триполис)
|2:2
|Панетоликос (Агринио)
|42'
|10.02.2024
|1' -69'
|Панетоликос (Агринио)
|1:0
|Атромитос (Перистери)
|03.02.2024
|84' -90'
|Волос (Волос)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)
|27.01.2024
|65' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|20.01.2024
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|1:0
|Панетоликос (Агринио)
|14.01.2024
|70' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:4
|Арис (Салоники)
|02.12.2023
|82' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|2:0
|Кифисиас (Киффисиа)
|25.11.2023
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|3:1
|Панетоликос (Агринио)
|12.11.2023
|73' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:1
|Панетоликос (Агринио)
|05.11.2023
|63' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:1
|Астерас (Триполис)
|87'
|28.10.2023
|83' -90'
|Атромитос (Перистери)
|3:1
|Панетоликос (Агринио)
|01.10.2023
|86' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:0
|Панетоликос (Агринио)
|89'
|27.09.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:1
|ОФИ (Ираклион)
|24.09.2023
|60' -90'
|Арис (Салоники)
|3:0
|Панетоликос (Агринио)
|16.09.2023
|1' -66'
|Панетоликос (Агринио)
|0:5
|Панатинаикос (Афины)
|02.09.2023
|1' -76'
|Пансерраикос (Серрес)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)