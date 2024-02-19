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    S. Diaz - статистика

    #22
    Имя S. Diaz
    Команда Панетоликос
    Состав Основной
    Позиция
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Панетоликос 23 3 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.05.2024 1' -70' ОФИ (Ираклион) 1:2 Панетоликос (Агринио)
    27.04.2024 1' -90' Панетоликос (Агринио) 1:0 Атромитос (Перистери)
    20.04.2024 1' -90' Астерас (Триполис) 0:2 Панетоликос (Агринио)
    31' 67'
    13.04.2024 1' -62' Кифисиас (Киффисиа) 0:1 Панетоликос (Агринио)
    06.04.2024 1' -78' Панетоликос (Агринио) 0:1 Волос (Волос)
    30.03.2024 1' -87' ПАС (Яннина) 1:1 Панетоликос (Агринио)
    70'
    16.03.2024 1' -83' Панетоликос (Агринио) 3:0 Пансерраикос (Серрес)
    25'
    28.02.2024 1' -60' Панетоликос (Агринио) 0:2 Олимпиакос (Пирей)
    25.02.2024 68' -90' Панетоликос (Агринио) 1:3 ПАОК (Салоники)
    19.02.2024 1' -84' Астерас (Триполис) 2:2 Панетоликос (Агринио)
    42'
    10.02.2024 1' -69' Панетоликос (Агринио) 1:0 Атромитос (Перистери)
    03.02.2024 84' -90' Волос (Волос) 1:1 Панетоликос (Агринио)
    27.01.2024 65' -90' Панетоликос (Агринио) 1:1 ПАС Ламия (Ламия)
    20.01.2024 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 1:0 Панетоликос (Агринио)
    14.01.2024 70' -90' Панетоликос (Агринио) 0:4 Арис (Салоники)
    02.12.2023 82' -90' Панетоликос (Агринио) 2:0 Кифисиас (Киффисиа)
    25.11.2023 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 3:1 Панетоликос (Агринио)
    12.11.2023 73' -90' ПАОК (Салоники) 2:1 Панетоликос (Агринио)
    05.11.2023 63' -90' Панетоликос (Агринио) 0:1 Астерас (Триполис)
    87'
    28.10.2023 83' -90' Атромитос (Перистери) 3:1 Панетоликос (Агринио)
    01.10.2023 86' -90' ПАС Ламия (Ламия) 1:0 Панетоликос (Агринио)
    89'
    27.09.2023 1' -90' Панетоликос (Агринио) 1:1 ОФИ (Ираклион)
    24.09.2023 60' -90' Арис (Салоники) 3:0 Панетоликос (Агринио)
    16.09.2023 1' -66' Панетоликос (Агринио) 0:5 Панатинаикос (Афины)
    02.09.2023 1' -76' Пансерраикос (Серрес) 1:1 Панетоликос (Агринио)
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