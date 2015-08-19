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    Хуан Пабло - статистика

    Вратарь
    Имя Хуан Пабло
    Фамилия Колинас
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 2 сентября 1978 (44 года)
    Рост 187
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Маккаби 2 -3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2015 1' -90' Маккаби (Тель-Авив) 1:1 Базель (Базель)
    19.08.2015 1' -90' Базель (Базель) 2:2 Маккаби (Тель-Авив)
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