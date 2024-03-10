Оскар Хойлунд - статистика
#39 | Полузащитник
|Имя
|Оскар
|Фамилия
|Хойлунд
|Команда
|Копенгаген
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 января 2005 (19 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Оскар
|Фамилия
|Хойлунд
|Команда
|Копенгаген
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 января 2005 (19 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.05.2024
|Был в запасе
|Копенгаген
|1:1
|Нордшелланд
|Дания. Суперлига, 10 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Копенгаген
|10
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.05.2024
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:1
|Нордшелланд (Фарум)
|21.05.2024
|Был в запасе
|Орхус (Орхус)
|3:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|16.05.2024
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:2
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|05.05.2024
|90' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|0:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|3:2
|Орхус (Орхус)
|21.04.2024
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|2:0
|Силькеборг (Силькеборг)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Нордшелланд (Фарум)
|2:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|17.03.2024
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|0:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|10.03.2024
|74' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|4:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|01.03.2024
|1' -46'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:0
|Копенгаген (Копенгаген)
|26.02.2024
|71' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|2:0
|Нордшелланд (Фарум)
|18.02.2024
|1' -71'
|Силькеборг (Силькеборг)
|0:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|03.12.2023
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:2
|Орхус (Орхус)
|25.11.2023
|Был в запасе
|Виборг (Виборг)
|2:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|12.11.2023
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|0:0
|Брондбю (Бреннбю)
|05.11.2023
|1' -52'
|Рандерс (Рандерс)
|2:4
|Копенгаген (Копенгаген)
|28.10.2023
|77' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|4:0
|Видовре (Видовре)
|21.10.2023
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|2:1
|Вайле (Вайле)
|08.10.2023
|Был в запасе
|Орхус (Орхус)
|1:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|30.09.2023
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|0:2
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|24.09.2023
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|2:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|16.09.2023
|Был в запасе
|Нордшелланд (Фарум)
|2:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|03.09.2023
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|2:0
|Виборг (Виборг)
|26.08.2023
|1' -57'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:3
|Силькеборг (Силькеборг)
|18.08.2023
|1' -90'
|Видовре (Видовре)
|0:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|10'
|11.08.2023
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|2:1
|Оденсе (Оденсе)
|05.08.2023
|67' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|4:0
|Рандерс (Рандерс)
|29.07.2023
|Был в запасе
|Вайле (Вайле)
|2:3
|Копенгаген (Копенгаген)