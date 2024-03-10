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    Оскар Хойлунд - статистика

    #39 | Полузащитник
    Имя Оскар
    Фамилия Хойлунд
    Команда Копенгаген
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 января 2005 (19 лет)
    Рост 184
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.05.2024 Был в запасе Копенгаген 1:1 Нордшелланд Дания. Суперлига, 10 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Копенгаген 10 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.05.2024 Был в запасе Копенгаген (Копенгаген) 1:1 Нордшелланд (Фарум)
    21.05.2024 Был в запасе Орхус (Орхус) 3:2 Копенгаген (Копенгаген)
    16.05.2024 Был в запасе Копенгаген (Копенгаген) 1:2 Мидтьюлланд (Хернинг)
    05.05.2024 90' -90' Силькеборг (Силькеборг) 0:3 Копенгаген (Копенгаген)
    28.04.2024 Был в запасе Копенгаген (Копенгаген) 3:2 Орхус (Орхус)
    21.04.2024 Был в запасе Копенгаген (Копенгаген) 2:0 Силькеборг (Силькеборг)
    14.04.2024 Был в запасе Мидтьюлланд (Хернинг) 2:2 Копенгаген (Копенгаген)
    07.04.2024 Был в запасе Нордшелланд (Фарум) 2:1 Копенгаген (Копенгаген)
    17.03.2024 Был в запасе Оденсе (Оденсе) 0:2 Копенгаген (Копенгаген)
    10.03.2024 74' -90' Копенгаген (Копенгаген) 4:0 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    01.03.2024 1' -46' Мидтьюлланд (Хернинг) 2:0 Копенгаген (Копенгаген)
    26.02.2024 71' -90' Копенгаген (Копенгаген) 2:0 Нордшелланд (Фарум)
    18.02.2024 1' -71' Силькеборг (Силькеборг) 0:3 Копенгаген (Копенгаген)
    03.12.2023 Был в запасе Копенгаген (Копенгаген) 1:2 Орхус (Орхус)
    25.11.2023 Был в запасе Виборг (Виборг) 2:1 Копенгаген (Копенгаген)
    12.11.2023 Был в запасе Копенгаген (Копенгаген) 0:0 Брондбю (Бреннбю)
    05.11.2023 1' -52' Рандерс (Рандерс) 2:4 Копенгаген (Копенгаген)
    28.10.2023 77' -90' Копенгаген (Копенгаген) 4:0 Видовре (Видовре)
    21.10.2023 Был в запасе Копенгаген (Копенгаген) 2:1 Вайле (Вайле)
    08.10.2023 Был в запасе Орхус (Орхус) 1:1 Копенгаген (Копенгаген)
    30.09.2023 Был в запасе Копенгаген (Копенгаген) 0:2 Мидтьюлланд (Хернинг)
    24.09.2023 Был в запасе Брондбю (Бреннбю) 2:3 Копенгаген (Копенгаген)
    16.09.2023 Был в запасе Нордшелланд (Фарум) 2:2 Копенгаген (Копенгаген)
    03.09.2023 Был в запасе Копенгаген (Копенгаген) 2:0 Виборг (Виборг)
    26.08.2023 1' -57' Копенгаген (Копенгаген) 1:3 Силькеборг (Силькеборг)
    18.08.2023 1' -90' Видовре (Видовре) 0:2 Копенгаген (Копенгаген)
    10'
    11.08.2023 Был в запасе Копенгаген (Копенгаген) 2:1 Оденсе (Оденсе)
    05.08.2023 67' -90' Копенгаген (Копенгаген) 4:0 Рандерс (Рандерс)
    29.07.2023 Был в запасе Вайле (Вайле) 2:3 Копенгаген (Копенгаген)
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