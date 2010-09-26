Хосеми - статистика
|Имя
|Хосе Мигель Гонсалес
|Фамилия
|Рей
|Команда
|Ираклис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Торремолинос
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 ноября 1979 (43 года)
|Рост
|183
|Вес
|80
|Имя
|Хосе Мигель Гонсалес
|Фамилия
|Рей
|Команда
|Ираклис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Торремолинос
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 ноября 1979 (43 года)
|Рост
|183
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мальорка
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.09.2010
|60' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|2:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)