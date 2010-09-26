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    Хосеми - статистика

    Имя Хосе Мигель Гонсалес
    Фамилия Рей
    Команда Ираклис
    Состав Основной
    Родной город Торремолинос
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 ноября 1979 (43 года)
    Рост 183
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мальорка 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.09.2010 60' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 2:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
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