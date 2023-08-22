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    Роман Ермолин - статистика

    #69 | Полузащитник
    Имя Роман
    Отчество Антонович
    Фамилия Ермолин
    Команда Текстильщик
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 марта 2004 (19 лет)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Текстильщик 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.08.2023 1' -59' Текстильщик (Иваново) 0:0
    (4:3)п    		 Амкал (Москва)
    Россия
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