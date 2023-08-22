Роман Ермолин - статистика
#69 | Полузащитник
|Имя
|Роман
|Отчество
|Антонович
|Фамилия
|Ермолин
|Команда
|Текстильщик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 марта 2004 (19 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Роман
|Отчество
|Антонович
|Фамилия
|Ермолин
|Команда
|Текстильщик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 марта 2004 (19 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Текстильщик
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.08.2023
|1' -59'
|Текстильщик (Иваново)
|0:0
(4:3)п
|Амкал (Москва)