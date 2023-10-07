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    Джованни Фаббиан - статистика

    #80 | Полузащитник
    Имя Джованни
    Фамилия Фаббиан
    Команда Болонья
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 января 2003 (20 лет)
    Рост 186
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    20.12.2023 1' - 121' Интер 1:2 Болонья Италия. Кубок, 1/8 финала
    88'
    17.12.2023 Был в запасе Болонья 2:0 Рома Италия. Серия А, 16 тур
    10.12.2023 Был в запасе Салернитана 1:2 Болонья Италия. Серия А, 15 тур
    03.12.2023 1' - 58' Лечче 1:1 Болонья Италия. Серия А, 14 тур
    27.11.2023 1' - 81' Болонья 2:0 Торино Италия. Серия А, 13 тур
    56' 31'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болонья 6 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.12.2023 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:0 Рома (Рим)
    10.12.2023 Был в запасе Салернитана (Салернитана) 1:2 Болонья (Болонья)
    03.12.2023 1' -58' Лечче (Лечче) 1:1 Болонья (Болонья)
    27.11.2023 1' -81' Болонья (Болонья) 2:0 Торино (Турин)
    56' 31'
    12.11.2023 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 2:1 Болонья (Болонья)
    03.11.2023 90' -90' Болонья (Болонья) 1:0 Лацио (Рим)
    28.10.2023 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Болонья (Болонья)
    22.10.2023 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    07.10.2023 Был в запасе Интер (Милан) 2:2 Болонья (Болонья)
    01.10.2023 Был в запасе Болонья (Болонья) 3:0 Эмполи (Эмполи)
    28.09.2023 Был в запасе Монца (Монца) 0:0 Болонья (Болонья)
    24.09.2023 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:0 Наполи (Неаполь)
    18.09.2023 77' -90' Верона (Верона) 0:0 Болонья (Болонья)
    02.09.2023 86' -90' Болонья (Болонья) 2:1 Кальяри (Кальяри)
    90'
    27.08.2023 90' -90' Ювентус (Турин) 1:1 Болонья (Болонья)
    21.08.2023 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:2 Милан (Милан)
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