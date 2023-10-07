Джованни Фаббиан - статистика
#80 | Полузащитник
|Имя
|Джованни
|Фамилия
|Фаббиан
|Команда
|Болонья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 января 2003 (20 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Джованни
|Фамилия
|Фаббиан
|Команда
|Болонья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 января 2003 (20 лет)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.12.2023
|1' - 121'
|Интер
|1:2
|Болонья
|Италия. Кубок, 1/8 финала
|88'
|17.12.2023
|Был в запасе
|Болонья
|2:0
|Рома
|Италия. Серия А, 16 тур
|10.12.2023
|Был в запасе
|Салернитана
|1:2
|Болонья
|Италия. Серия А, 15 тур
|03.12.2023
|1' - 58'
|Лечче
|1:1
|Болонья
|Италия. Серия А, 14 тур
|27.11.2023
|1' - 81'
|Болонья
|2:0
|Торино
|Италия. Серия А, 13 тур
|56' 31'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болонья
|6
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.12.2023
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Рома (Рим)
|10.12.2023
|Был в запасе
|Салернитана (Салернитана)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|03.12.2023
|1' -58'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|27.11.2023
|1' -81'
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Торино (Турин)
|56' 31'
|12.11.2023
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|03.11.2023
|90' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:0
|Лацио (Рим)
|28.10.2023
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|22.10.2023
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|07.10.2023
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|2:2
|Болонья (Болонья)
|01.10.2023
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|3:0
|Эмполи (Эмполи)
|28.09.2023
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|24.09.2023
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:0
|Наполи (Неаполь)
|18.09.2023
|77' -90'
|Верона (Верона)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|02.09.2023
|86' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Кальяри (Кальяри)
|90'
|27.08.2023
|90' -90'
|Ювентус (Турин)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|21.08.2023
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:2
|Милан (Милан)