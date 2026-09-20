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Серия А 2026/2027
Команды
Парма
Джованни Фаббиан
Статистика
€ 10 млн
Джованни Фаббиан - статистика
Парма
14 января 2003 (23)
#80 | Полузащитник
186 см
Италия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Парма
2 : 1
20.09.2026
Дженоа
67' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Комо
2 : 1
14.09.2026
Парма
80' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Парма
1 : 1
06.09.2026
Монца
1' - 46'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
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Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Парма
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Парма
2 : 1
20.09.2026
Дженоа
67' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Комо
2 : 1
14.09.2026
Парма
80' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Парма
1 : 1
06.09.2026
Монца
1' - 46'
Италия. Серия А, 2 тур
Ювентус
2 : 0
29.08.2026
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Рома
4 : 0
24.08.2026
Фиорентина
Был в запасе
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