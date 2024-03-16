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    Марвин Куни - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Марвин
    Фамилия Куни
    Команда Фрозиноне
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 июля 2001 (22 года)
    Рост 188
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.05.2024 Был в запасе Фрозиноне 0:1 Удинезе Италия. Серия А, 38 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фрозиноне 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.05.2024 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 0:1 Удинезе (Удине)
    19.05.2024 Был в запасе Монца (Монца) 0:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    10.05.2024 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 0:5 Интер (Милан)
    05.05.2024 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 0:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    26.04.2024 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 3:0 Салернитана (Салерно)
    21.04.2024 Был в запасе Торино (Турин) 0:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    14.04.2024 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:2 Фрозиноне (Фрозиноне)
    07.04.2024 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 0:0 Болонья (Болонья)
    30.03.2024 Был в запасе Дженоа (Генуя) 1:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    16.03.2024 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 2:3 Лацио (Рим)
    09.03.2024 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    03.03.2024 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 1:1 Лечче (Лечче)
    21.01.2024 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 3:1 Кальяри (Кальяри)
    06.01.2024 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 2:3 Монца (Монца)
    29.12.2023 Был в запасе Лацио (Рим) 3:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    23.12.2023 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 1:2 Ювентус (Турин)
    10.12.2023 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 0:0 Торино (Турин)
    02.12.2023 1' -90' Милан (Милан) 3:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    26.11.2023 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 2:1 Дженоа (Генуя)
    12.11.2023 1' -90' Интер (Милан) 2:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    06.11.2023 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 2:1 Эмполи (Эмполи)
    29.10.2023 1' -90' Кальяри (Кальяри) 4:3 Фрозиноне (Фрозиноне)
    22.10.2023 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    08.10.2023 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 2:1 Верона (Верона)
    01.10.2023 1' -90' Рома (Рим) 2:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    28.09.2023 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 1:1 Фиорентина (Флоренция)
    22.09.2023 Был в запасе Салернитана (Салерно) 1:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    17.09.2023 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 4:2 Сассуоло (Сассуоло)
    02.09.2023 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    26.08.2023 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 2:1 Аталанта (Бергамо)
    19.08.2023 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 1:3 Наполи (Неаполь)
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