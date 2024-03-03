Франческо Джелли - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Франческо
|Фамилия
|Джелли
|Команда
|Фрозиноне
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ливорно
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 октября 1996 (27 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Франческо
|Фамилия
|Джелли
|Команда
|Фрозиноне
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ливорно
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 октября 1996 (27 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фрозиноне
|28
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.05.2024
|88' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|19.05.2024
|72' -90'
|Монца (Монца)
|0:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|90'
|10.05.2024
|38' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:5
|Интер (Милан)
|05.05.2024
|85' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|0:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|26.04.2024
|87' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|3:0
|Салернитана (Салерно)
|21.04.2024
|82' -90'
|Торино (Турин)
|0:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|14.04.2024
|90' -90'
|Наполи (Неаполь)
|2:2
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|16.03.2024
|1' -80'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|2:3
|Лацио (Рим)
|09.03.2024
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|03.03.2024
|1' -77'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|25.02.2024
|87' -90'
|Ювентус (Турин)
|3:2
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|18.02.2024
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:3
|Рома (Рим)
|11.02.2024
|1' -78'
|Фиорентина (Флоренция)
|5:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|03.02.2024
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|2:3
|Милан (Милан)
|28.01.2024
|1' -90'
|Верона (Верона)
|1:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|21.01.2024
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|3:1
|Кальяри (Кальяри)
|15.01.2024
|46' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|5:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|06.01.2024
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|2:3
|Монца (Монца)
|29.12.2023
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|3:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|23.12.2023
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|1:2
|Ювентус (Турин)
|16.12.2023
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|2:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|10.12.2023
|1' -72'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:0
|Торино (Турин)
|02.12.2023
|57' -90'
|Милан (Милан)
|3:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|26.11.2023
|80' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|2:1
|Дженоа (Генуя)
|12.11.2023
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|2:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|17.09.2023
|1' -82'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|4:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|82'
|02.09.2023
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|0:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|26.08.2023
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|2:1
|Аталанта (Бергамо)
|19.08.2023
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|1:3
|Наполи (Неаполь)
|83'