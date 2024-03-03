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    Франческо Джелли - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Франческо
    Фамилия Джелли
    Команда Фрозиноне
    Состав Основной
    Родной город Ливорно
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 октября 1996 (27 лет)
    Рост 173
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.05.2024 88' - 90' Фрозиноне 0:1 Удинезе Италия. Серия А, 38 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фрозиноне 28 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.05.2024 88' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 0:1 Удинезе (Удине)
    19.05.2024 72' -90' Монца (Монца) 0:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    90'
    10.05.2024 38' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 0:5 Интер (Милан)
    05.05.2024 85' -90' Эмполи (Эмполи) 0:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    26.04.2024 87' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 3:0 Салернитана (Салерно)
    21.04.2024 82' -90' Торино (Турин) 0:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    14.04.2024 90' -90' Наполи (Неаполь) 2:2 Фрозиноне (Фрозиноне)
    16.03.2024 1' -80' Фрозиноне (Фрозиноне) 2:3 Лацио (Рим)
    09.03.2024 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    03.03.2024 1' -77' Фрозиноне (Фрозиноне) 1:1 Лечче (Лечче)
    25.02.2024 87' -90' Ювентус (Турин) 3:2 Фрозиноне (Фрозиноне)
    18.02.2024 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 0:3 Рома (Рим)
    11.02.2024 1' -78' Фиорентина (Флоренция) 5:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    03.02.2024 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 2:3 Милан (Милан)
    28.01.2024 1' -90' Верона (Верона) 1:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    21.01.2024 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 3:1 Кальяри (Кальяри)
    15.01.2024 46' -90' Аталанта (Бергамо) 5:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    06.01.2024 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 2:3 Монца (Монца)
    29.12.2023 1' -90' Лацио (Рим) 3:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    23.12.2023 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 1:2 Ювентус (Турин)
    16.12.2023 1' -90' Лечче (Лечче) 2:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    10.12.2023 1' -72' Фрозиноне (Фрозиноне) 0:0 Торино (Турин)
    02.12.2023 57' -90' Милан (Милан) 3:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    26.11.2023 80' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 2:1 Дженоа (Генуя)
    12.11.2023 Был в запасе Интер (Милан) 2:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    17.09.2023 1' -82' Фрозиноне (Фрозиноне) 4:2 Сассуоло (Сассуоло)
    82'
    02.09.2023 1' -90' Удинезе (Удине) 0:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    26.08.2023 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 2:1 Аталанта (Бергамо)
    19.08.2023 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 1:3 Наполи (Неаполь)
    83'
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