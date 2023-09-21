Сесар Гелаберт - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Сесар
|Фамилия
|Гелаберт
|Команда
|Тулуза
|Состав
|Основной
|Родной город
|Паленсия
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 октября 2000 (23 года)
|Рост
|182
|Имя
|Сесар
|Фамилия
|Гелаберт
|Команда
|Тулуза
|Состав
|Основной
|Родной город
|Паленсия
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 октября 2000 (23 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тулуза
|6
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.02.2024
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|0:0
|Бенфика (Лиссабон)
|15.02.2024
|Был в запасе
|Бенфика (Лиссабон)
|2:1
|Тулуза (Тулуза)
|14.12.2023
|1' -67'
|ЛАСК (Линц)
|1:2
|Тулуза (Тулуза)
|54'
|30.11.2023
|78' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|0:0
|Юнион СЖ (Брюссель)
|09.11.2023
|88' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|3:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|26.10.2023
|67' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|5:1
|Тулуза (Тулуза)
|05.10.2023
|1' -61'
|Тулуза (Тулуза)
|1:0
|ЛАСК (Линц)
|21.09.2023
|60' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:1
|Тулуза (Тулуза)