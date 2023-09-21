Гийом Ресте - статистика
#50 | Вратарь
|Имя
|Гийом
|Фамилия
|Ресте
|Команда
|Тулуза
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тулуза
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|11 марта 2005 (19 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Гийом
|Фамилия
|Ресте
|Команда
|Тулуза
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тулуза
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|11 марта 2005 (19 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тулуза
|8
|-5
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.02.2024
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|0:0
|Бенфика (Лиссабон)
|15.02.2024
|1' -90'
|Бенфика (Лиссабон)
|2:1
|Тулуза (Тулуза)
|14.12.2023
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|1:2
|Тулуза (Тулуза)
|30.11.2023
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|0:0
|Юнион СЖ (Брюссель)
|09.11.2023
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|3:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|90'
|26.10.2023
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|5:1
|Тулуза (Тулуза)
|05.10.2023
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|1:0
|ЛАСК (Линц)
|21.09.2023
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:1
|Тулуза (Тулуза)