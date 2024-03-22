Кенан Йылдыз - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Кенан
|Фамилия
|Йылдыз
|Команда
|Ювентус
|Состав
|Основной
|Родной город
|Регенсбург
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 мая 2005 (19 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Кенан
|Фамилия
|Йылдыз
|Команда
|Ювентус
|Состав
|Основной
|Родной город
|Регенсбург
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 мая 2005 (19 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.06.2024
|1' - 90'
|Чехия
|0:0
|Турция
|Чемпионат Европы, 3 тур
|22.06.2024
|1' - 90'
|Турция
|0:0
|Португалия
|Чемпионат Европы, 2 тур
|18.06.2024
|1' - 85'
|Турция
|3:1
|Грузия
|Чемпионат Европы, 1 тур
|10.06.2024
|71' - 90'
|Польша
|2:1
|Турция
|Товарищеские матчи. Сборные
|77'
|04.06.2024
|1' - 90'
|Италия
|0:0
|Турция
|Товарищеские матчи. Сборные
|25.05.2024
|1' - 87'
|Ювентус
|2:0
|Монца
|Италия. Серия А, 38 тур
|63'