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    Лука Липани - статистика

    #35 | Полузащитник
    Имя Лука
    Фамилия Липани
    Команда Сассуоло
    Состав Основной
    Родной город Генуя
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 мая 2005 (19 лет)
    Рост 185
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.05.2024 1' - 83' Лацио 1:1 Сассуоло Италия. Серия А, 38 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сассуоло 8 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.05.2024 1' -83' Лацио (Рим) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    19.05.2024 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:2 Кальяри (Кальяри)
    12.05.2024 87' -90' Дженоа (Генуя) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    04.05.2024 1' -71' Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Интер (Милан)
    28.04.2024 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 5:1 Сассуоло (Сассуоло)
    21.04.2024 65' -90' Сассуоло (Сассуоло) 0:3 Лечче (Лечче)
    14.04.2024 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 3:3 Милан (Милан)
    05.04.2024 Был в запасе Салернитана (Салерно) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    01.04.2024 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Удинезе (Удине)
    17.03.2024 Был в запасе Рома (Рим) 1:0 Сассуоло (Сассуоло)
    09.03.2024 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    03.03.2024 Был в запасе Верона (Верона) 1:0 Сассуоло (Сассуоло)
    28.02.2024 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:6 Наполи (Неаполь)
    24.02.2024 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:3 Эмполи (Эмполи)
    17.02.2024 1' -61' Аталанта (Бергамо) 3:0 Сассуоло (Сассуоло)
    10.02.2024 1' -72' Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Торино (Турин)
    03.02.2024 1' -59' Болонья (Болонья) 4:2 Сассуоло (Сассуоло)
    28.01.2024 78' -90' Монца (Монца) 1:0 Сассуоло (Сассуоло)
    16.01.2024 Был в запасе Ювентус (Турин) 3:0 Сассуоло (Сассуоло)
    06.01.2024 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Фиорентина (Флоренция)
    30.12.2023 Был в запасе Милан (Милан) 1:0 Сассуоло (Сассуоло)
    22.12.2023 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Дженоа (Генуя)
    17.12.2023 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    11.12.2023 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    26.11.2023 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 3:4 Сассуоло (Сассуоло)
    10.11.2023 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:2 Салернитана (Салерно)
    06.11.2023 Был в запасе Торино (Турин) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    28.10.2023 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Болонья (Болонья)
    21.10.2023 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:2 Лацио (Рим)
    01.09.2023 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 3:1 Верона (Верона)
    20.08.2023 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:2 Аталанта (Бергамо)
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