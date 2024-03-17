Лука Липани - статистика
#35 | Полузащитник
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Липани
|Команда
|Сассуоло
|Состав
|Основной
|Родной город
|Генуя
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 мая 2005 (19 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Липани
|Команда
|Сассуоло
|Состав
|Основной
|Родной город
|Генуя
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 мая 2005 (19 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сассуоло
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.05.2024
|1' -83'
|Лацио (Рим)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|19.05.2024
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:2
|Кальяри (Кальяри)
|12.05.2024
|87' -90'
|Дженоа (Генуя)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|04.05.2024
|1' -71'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Интер (Милан)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|5:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|21.04.2024
|65' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:3
|Лечче (Лечче)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|3:3
|Милан (Милан)
|05.04.2024
|Был в запасе
|Салернитана (Салерно)
|2:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|01.04.2024
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Удинезе (Удине)
|17.03.2024
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|09.03.2024
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|03.03.2024
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|28.02.2024
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:6
|Наполи (Неаполь)
|24.02.2024
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:3
|Эмполи (Эмполи)
|17.02.2024
|1' -61'
|Аталанта (Бергамо)
|3:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|10.02.2024
|1' -72'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Торино (Турин)
|03.02.2024
|1' -59'
|Болонья (Болонья)
|4:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|28.01.2024
|78' -90'
|Монца (Монца)
|1:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|16.01.2024
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|06.01.2024
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Фиорентина (Флоренция)
|30.12.2023
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|1:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|22.12.2023
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:2
|Дженоа (Генуя)
|17.12.2023
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|11.12.2023
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|26.11.2023
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|3:4
|Сассуоло (Сассуоло)
|10.11.2023
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:2
|Салернитана (Салерно)
|06.11.2023
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|28.10.2023
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|21.10.2023
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:2
|Лацио (Рим)
|01.09.2023
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|3:1
|Верона (Верона)
|20.08.2023
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:2
|Аталанта (Бергамо)