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    Самуэле Мулаттьери - статистика

    #8 | Нападающий
    Имя Самуэле
    Фамилия Мулаттьери
    Команда Сассуоло
    Состав Основной
    Родной город Специа
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 октября 2000 (23 года)
    Рост 183
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.05.2024 1' - 83' Лацио 1:1 Сассуоло Италия. Серия А, 38 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сассуоло 27 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.05.2024 1' -83' Лацио (Рим) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    19.05.2024 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:2 Кальяри (Кальяри)
    12.05.2024 87' -90' Дженоа (Генуя) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    04.05.2024 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Интер (Милан)
    28.04.2024 46' -90' Фиорентина (Флоренция) 5:1 Сассуоло (Сассуоло)
    21.04.2024 46' -90' Сассуоло (Сассуоло) 0:3 Лечче (Лечче)
    14.04.2024 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 3:3 Милан (Милан)
    05.04.2024 Был в запасе Салернитана (Салерно) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    17.03.2024 79' -90' Рома (Рим) 1:0 Сассуоло (Сассуоло)
    09.03.2024 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    03.03.2024 83' -90' Верона (Верона) 1:0 Сассуоло (Сассуоло)
    28.02.2024 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:6 Наполи (Неаполь)
    24.02.2024 68' -90' Сассуоло (Сассуоло) 2:3 Эмполи (Эмполи)
    17.02.2024 72' -90' Аталанта (Бергамо) 3:0 Сассуоло (Сассуоло)
    10.02.2024 89' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Торино (Турин)
    03.02.2024 81' -90' Болонья (Болонья) 4:2 Сассуоло (Сассуоло)
    28.01.2024 46' -90' Монца (Монца) 1:0 Сассуоло (Сассуоло)
    16.01.2024 84' -90' Ювентус (Турин) 3:0 Сассуоло (Сассуоло)
    06.01.2024 86' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Фиорентина (Флоренция)
    30.12.2023 89' -90' Милан (Милан) 1:0 Сассуоло (Сассуоло)
    22.12.2023 84' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Дженоа (Генуя)
    17.12.2023 71' -90' Удинезе (Удине) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    11.12.2023 81' -90' Кальяри (Кальяри) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    90'
    03.12.2023 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Рома (Рим)
    26.11.2023 78' -90' Эмполи (Эмполи) 3:4 Сассуоло (Сассуоло)
    10.11.2023 81' -90' Сассуоло (Сассуоло) 2:2 Салернитана (Салерно)
    06.11.2023 90' -90' Торино (Турин) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    28.10.2023 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Болонья (Болонья)
    21.10.2023 88' -90' Сассуоло (Сассуоло) 0:2 Лацио (Рим)
    06.10.2023 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    02.10.2023 61' -90' Сассуоло (Сассуоло) 0:1 Монца (Монца)
    27.09.2023 Был в запасе Интер (Милан) 1:2 Сассуоло (Сассуоло)
    23.09.2023 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 4:2 Ювентус (Турин)
    17.09.2023 80' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 4:2 Сассуоло (Сассуоло)
    01.09.2023 78' -90' Сассуоло (Сассуоло) 3:1 Верона (Верона)
    27.08.2023 69' -90' Наполи (Неаполь) 2:0 Сассуоло (Сассуоло)
    20.08.2023 85' -90' Сассуоло (Сассуоло) 0:2 Аталанта (Бергамо)
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