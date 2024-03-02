Tommaso Arrigoni - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Tommaso Arrigoni
|Команда
|Зюйдтироль
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Tommaso Arrigoni
|Команда
|Зюйдтироль
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зюйдтироль
|17
|0
|1
|7
|0
|Комо
|4
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.05.2024
|1' -90'
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|0:1
|Палермо (Палермо)
|05.05.2024
|1' -90'
|Пиза (Пиза)
|2:2
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|01.05.2024
|1' -90'
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|4:3
|Тернана (Терни)
|27.04.2024
|1' -90'
|Модена (Модена)
|1:0
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|86'
|20.04.2024
|1' -90'
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|0:0
|Циттаделла (Циттаделла)
|13.04.2024
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:1
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|73'
|06.04.2024
|1' -90'
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|0:0
|Парма (Парма)
|52'
|01.04.2024
|1' -90'
|Комо (Комо)
|2:0
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|16.03.2024
|1' -90'
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|3:0
|Кремонезе (Кремона)
|02.03.2024
|1' -90'
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|1:0
|Лекко (Лекко)
|90' 79'
|27.02.2024
|1' -90'
|Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия)
|1:1
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|36'
|24.02.2024
|1' -90'
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|1:0
|Бари (Бари)
|17.02.2024
|1' -90'
|Катанцаро (Катанцаро)
|2:2
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|74'
|10.02.2024
|1' -59'
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|0:3
|Венеция (Венеция)
|04.02.2024
|1' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|1:2
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|34'
|27.01.2024
|1' -90'
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|0:1
|Козенца (Козенца)
|20.01.2024
|1' -82'
|Брешиа (Брешиа)
|1:1
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|13.01.2024
|Был в запасе
|Комо (Комо)
|4:0
|Специя (Ла Специя)
|26.12.2023
|85' -90'
|Козенца (Козенца)
|1:2
|Комо (Комо)
|88'
|23.12.2023
|Был в запасе
|Комо (Комо)
|3:3
|Палермо (Палермо)
|16.12.2023
|Был в запасе
|Брешиа (Брешиа)
|2:0
|Комо (Комо)
|10.12.2023
|90' -90'
|Комо (Комо)
|2:1
|Модена (Модена)
|04.11.2023
|Был в запасе
|Пиза (Пиза)
|1:1
|Комо (Комо)
|28.10.2023
|Был в запасе
|Комо (Комо)
|1:0
|Катанцаро (Катанцаро)
|20.10.2023
|79' -90'
|Парма (Парма)
|2:1
|Комо (Комо)
|90'
|08.10.2023
|Был в запасе
|Комо (Комо)
|1:3
|Кремонезе (Кремона)
|01.10.2023
|Был в запасе
|Бари (Бари)
|1:1
|Комо (Комо)
|27.09.2023
|Был в запасе
|Комо (Комо)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|24.09.2023
|Был в запасе
|Циттаделла (Циттаделла)
|0:3
|Комо (Комо)
|17.09.2023
|Был в запасе
|Комо (Комо)
|2:1
|Тернана (Терни)
|03.09.2023
|84' -90'
|Специя (Ла Специя)
|0:1
|Комо (Комо)
|20.08.2023
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|3:0
|Комо (Комо)