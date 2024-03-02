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    Tommaso Arrigoni - статистика

    #4 | Полузащитник
    Имя Tommaso Arrigoni
    Команда Зюйдтироль
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зюйдтироль 17 0 1 7 0
    Комо 4 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.05.2024 1' -90' Зюйдтироль (Брессаноне) 0:1 Палермо (Палермо)
    05.05.2024 1' -90' Пиза (Пиза) 2:2 Зюйдтироль (Брессаноне)
    01.05.2024 1' -90' Зюйдтироль (Брессаноне) 4:3 Тернана (Терни)
    27.04.2024 1' -90' Модена (Модена) 1:0 Зюйдтироль (Брессаноне)
    86'
    20.04.2024 1' -90' Зюйдтироль (Брессаноне) 0:0 Циттаделла (Циттаделла)
    13.04.2024 1' -90' Сампдория (Генуя) 0:1 Зюйдтироль (Брессаноне)
    73'
    06.04.2024 1' -90' Зюйдтироль (Брессаноне) 0:0 Парма (Парма)
    52'
    01.04.2024 1' -90' Комо (Комо) 2:0 Зюйдтироль (Брессаноне)
    16.03.2024 1' -90' Зюйдтироль (Брессаноне) 3:0 Кремонезе (Кремона)
    02.03.2024 1' -90' Зюйдтироль (Брессаноне) 1:0 Лекко (Лекко)
    90' 79'
    27.02.2024 1' -90' Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия) 1:1 Зюйдтироль (Брессаноне)
    36'
    24.02.2024 1' -90' Зюйдтироль (Брессаноне) 1:0 Бари (Бари)
    17.02.2024 1' -90' Катанцаро (Катанцаро) 2:2 Зюйдтироль (Брессаноне)
    74'
    10.02.2024 1' -59' Зюйдтироль (Брессаноне) 0:3 Венеция (Венеция)
    04.02.2024 1' -90' Асколи (Асколи-Пичено) 1:2 Зюйдтироль (Брессаноне)
    34'
    27.01.2024 1' -90' Зюйдтироль (Брессаноне) 0:1 Козенца (Козенца)
    20.01.2024 1' -82' Брешиа (Брешиа) 1:1 Зюйдтироль (Брессаноне)
    13.01.2024 Был в запасе Комо (Комо) 4:0 Специя (Ла Специя)
    26.12.2023 85' -90' Козенца (Козенца) 1:2 Комо (Комо)
    88'
    23.12.2023 Был в запасе Комо (Комо) 3:3 Палермо (Палермо)
    16.12.2023 Был в запасе Брешиа (Брешиа) 2:0 Комо (Комо)
    10.12.2023 90' -90' Комо (Комо) 2:1 Модена (Модена)
    04.11.2023 Был в запасе Пиза (Пиза) 1:1 Комо (Комо)
    28.10.2023 Был в запасе Комо (Комо) 1:0 Катанцаро (Катанцаро)
    20.10.2023 79' -90' Парма (Парма) 2:1 Комо (Комо)
    90'
    08.10.2023 Был в запасе Комо (Комо) 1:3 Кремонезе (Кремона)
    01.10.2023 Был в запасе Бари (Бари) 1:1 Комо (Комо)
    27.09.2023 Был в запасе Комо (Комо) 1:0 Сампдория (Генуя)
    24.09.2023 Был в запасе Циттаделла (Циттаделла) 0:3 Комо (Комо)
    17.09.2023 Был в запасе Комо (Комо) 2:1 Тернана (Терни)
    03.09.2023 84' -90' Специя (Ла Специя) 0:1 Комо (Комо)
    20.08.2023 Был в запасе Венеция (Венеция) 3:0 Комо (Комо)
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