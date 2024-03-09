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    Marco Curto - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Marco Curto
    Команда Комо
    Состав Основной
    Позиция Защитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Комо 24 0 3 7 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.05.2024 Был в запасе Комо (Комо) 1:1 Козенца (Козенца)
    05.05.2024 Был в запасе Модена (Модена) 0:0 Комо (Комо)
    01.05.2024 Был в запасе Комо (Комо) 2:1 Циттаделла (Циттаделла)
    27.04.2024 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:1 Комо (Комо)
    20.04.2024 Был в запасе Феральписало (Сало) 2:5 Комо (Комо)
    13.04.2024 Был в запасе Комо (Комо) 2:1 Бари (Бари)
    06.04.2024 90' -90' Катанцаро (Катанцаро) 1:2 Комо (Комо)
    01.04.2024 Был в запасе Комо (Комо) 2:0 Зюйдтироль (Брессаноне)
    16.03.2024 Был в запасе Комо (Комо) 3:1 Пиза (Пиза)
    09.03.2024 Был в запасе Кремонезе (Кремона) 2:1 Комо (Комо)
    03.03.2024 1' -90' Комо (Комо) 2:1 Венеция (Венеция)
    27.02.2024 Был в запасе Лекко (Лекко) 0:3 Комо (Комо)
    24.02.2024 Был в запасе Комо (Комо) 1:1 Парма (Парма)
    17.02.2024 1' -69' Палермо (Палермо) 3:0 Комо (Комо)
    55'
    09.02.2024 1' -90' Комо (Комо) 1:0 Брешиа (Брешиа)
    7' 52'
    03.02.2024 1' -90' Тернана (Терни) 0:1 Комо (Комо)
    27.01.2024 1' -90' Комо (Комо) 0:2 Асколи (Асколи-Пичено)
    20.01.2024 1' -90' Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия) 2:2 Комо (Комо)
    13.01.2024 1' -90' Комо (Комо) 4:0 Специя (Ла Специя)
    23.12.2023 1' -90' Комо (Комо) 3:3 Палермо (Палермо)
    46' 58' 67'
    16.12.2023 1' -90' Брешиа (Брешиа) 2:0 Комо (Комо)
    10.12.2023 1' -90' Комо (Комо) 2:1 Модена (Модена)
    03.12.2023 1' -90' Зюйдтироль (Брессаноне) 0:1 Комо (Комо)
    29'
    28.11.2023 1' -90' Комо (Комо) 0:0 Лекко (Лекко)
    25.11.2023 1' -90' Комо (Комо) 2:1 Феральписало (Сало)
    11.11.2023 1' -90' Асколи (Асколи-Пичено) 0:1 Комо (Комо)
    04.11.2023 1' -90' Пиза (Пиза) 1:1 Комо (Комо)
    28.10.2023 1' -75' Комо (Комо) 1:0 Катанцаро (Катанцаро)
    24'
    20.10.2023 1' -90' Парма (Парма) 2:1 Комо (Комо)
    20'
    08.10.2023 1' -90' Комо (Комо) 1:3 Кремонезе (Кремона)
    01.10.2023 1' -90' Бари (Бари) 1:1 Комо (Комо)
    27.09.2023 1' -90' Комо (Комо) 1:0 Сампдория (Генуя)
    24.09.2023 1' -90' Циттаделла (Циттаделла) 0:3 Комо (Комо)
    17.09.2023 1' -78' Комо (Комо) 2:1 Тернана (Терни)
    03.09.2023 1' -90' Специя (Ла Специя) 0:1 Комо (Комо)
    68'
    26.08.2023 Был в запасе Комо (Комо) 2:2 Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия)
    20.08.2023 Был в запасе Венеция (Венеция) 3:0 Комо (Комо)
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