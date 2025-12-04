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Висенте Гуаита
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€ 400 тыс
Висенте Гуаита - статистика
Парма
18 февраля 1987 (39), Альдайя
#13 | Вратарь
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И
Г
П
Ж
К
Парма
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Кубок, 1/8 финала
Болонья
2 : 1
04.12.2025
Парма
1' - 90'
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