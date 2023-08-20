Ilya Yurkevich - статистика
#52 | Защитник
|Имя
|Ilya Yurkevich
|Команда
|Динамо-Брест
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Ilya Yurkevich
|Команда
|Динамо-Брест
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо-Брест
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.11.2023
|Был в запасе
|Сморгонь (Сморгонь)
|3:1
|Динамо-Брест (Брест)
|06.11.2023
|84' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:3
|Динамо (Минск)
|29.10.2023
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|0:1
|Динамо-Брест (Брест)
|20.08.2023
|Был в запасе
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:1
|Динамо-Брест (Брест)