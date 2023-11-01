Juan Artola - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Juan Artola
|Команда
|Алькоркон
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Juan Artola
|Команда
|Алькоркон
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.06.2024
|1' - 90'
|Алькоркон
|1:1
|Бургос
|Испания. Сегунда, 42 тур
|26.05.2024
|Был в запасе
|Леванте
|0:2
|Алькоркон
|Испания. Сегунда, 41 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Алькоркон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2023
|Был в запасе
|Алькоркон (Алькоркон)
|0:1
(4:5)п
|Картахена (Картахена)
|01.11.2023
|1' -90'
|Навалкарнеро (Навалкарнеро)
|0:1
|Алькоркон (Алькоркон)