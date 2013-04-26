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    Виталий Гришин - статистика

    Полузащитник
    Имя Виталий
    Отчество Николаевич
    Фамилия Гришин
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Москва
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 сентября 1980 (42 года)
    Рост 180
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Амкар (мол) 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.04.2013 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 2:1 Амкар (мол) (Пермь)
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