Kolja Oudenne - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Kolja Oudenne
|Команда
|Ганновер-96
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Kolja Oudenne
|Команда
|Ганновер-96
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ганновер-96
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2024
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|1:2
|Хольштайн (Киль)
|12.05.2024
|Был в запасе
|Карлсруэ (Карлсруэ)
|1:2
|Ганновер-96 (Ганновер)
|05.05.2024
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|3:2
|Падерборн (Падерборн)
|26.04.2024
|Был в запасе
|Герта (Берлин)
|1:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|21.04.2024
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|1:2
|Санкт-Паули (Гамбург)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|0:0
|Ганновер-96 (Ганновер)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|1:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|16.03.2024
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|1:1
|Кайзерслаутерн (Кайзерслаутерн)
|09.03.2024
|Был в запасе
|Веен (Висбаден)
|1:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|02.03.2024
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|2:2
|Фортуна (Дюссельдорф)
|24.02.2024
|Был в запасе
|Оснабрюк (Оснабрюк)
|1:0
|Ганновер-96 (Ганновер)
|16.02.2024
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|2:1
|Гройтер Фюрт (Фюрт)
|09.02.2024
|Был в запасе
|Гамбург (Гамбург)
|3:4
|Ганновер-96 (Ганновер)
|04.02.2024
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|2:1
|Ганза (Росток)
|26.01.2024
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|3:0
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|20.01.2024
|1' -90'
|Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг)
|2:2
|Ганновер-96 (Ганновер)
|16.12.2023
|1' -90'
|Хольштайн (Киль)
|3:0
|Ганновер-96 (Ганновер)
|08.12.2023
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|2:2
|Карлсруэ (Карлсруэ)
|03.12.2023
|Был в запасе
|Падерборн (Падерборн)
|1:0
|Ганновер-96 (Ганновер)
|10.11.2023
|Был в запасе
|Санкт-Паули (Гамбург)
|0:0
|Ганновер-96 (Ганновер)
|28.10.2023
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|3:2
|Ганновер-96 (Ганновер)
|20.10.2023
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|2:1
|Магдебург (Магдебург)
|06.10.2023
|Был в запасе
|Кайзерслаутерн (Кайзерслаутерн)
|3:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|30.09.2023
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|2:0
|Веен (Висбаден)
|24.09.2023
|Был в запасе
|Фортуна (Дюссельдорф)
|1:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|17.09.2023
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|7:0
|Оснабрюк (Оснабрюк)
|26.08.2023
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|0:1
|Гамбург (Гамбург)
|19.08.2023
|Был в запасе
|Ганза (Росток)
|1:2
|Ганновер-96 (Ганновер)