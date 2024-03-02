Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?
    2 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    3 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?

    Kolja Oudenne - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Kolja Oudenne
    Команда Ганновер-96
    Состав Основной
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ганновер-96 7 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.05.2024 Был в запасе Ганновер-96 (Ганновер) 1:2 Хольштайн (Киль)
    12.05.2024 Был в запасе Карлсруэ (Карлсруэ) 1:2 Ганновер-96 (Ганновер)
    05.05.2024 1' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 3:2 Падерборн (Падерборн)
    26.04.2024 Был в запасе Герта (Берлин) 1:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    21.04.2024 Был в запасе Ганновер-96 (Ганновер) 1:2 Санкт-Паули (Гамбург)
    14.04.2024 Был в запасе Айнтрахт (Брауншвейг) 0:0 Ганновер-96 (Ганновер)
    07.04.2024 Был в запасе Ганновер-96 (Ганновер) 1:1 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    16.03.2024 1' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 1:1 Кайзерслаутерн (Кайзерслаутерн)
    09.03.2024 Был в запасе Веен (Висбаден) 1:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    02.03.2024 Был в запасе Ганновер-96 (Ганновер) 2:2 Фортуна (Дюссельдорф)
    24.02.2024 Был в запасе Оснабрюк (Оснабрюк) 1:0 Ганновер-96 (Ганновер)
    16.02.2024 Был в запасе Ганновер-96 (Ганновер) 2:1 Гройтер Фюрт (Фюрт)
    09.02.2024 Был в запасе Гамбург (Гамбург) 3:4 Ганновер-96 (Ганновер)
    04.02.2024 1' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 2:1 Ганза (Росток)
    26.01.2024 1' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 3:0 Нюрнберг (Нюрнберг)
    20.01.2024 1' -90' Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг) 2:2 Ганновер-96 (Ганновер)
    16.12.2023 1' -90' Хольштайн (Киль) 3:0 Ганновер-96 (Ганновер)
    08.12.2023 1' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 2:2 Карлсруэ (Карлсруэ)
    03.12.2023 Был в запасе Падерборн (Падерборн) 1:0 Ганновер-96 (Ганновер)
    10.11.2023 Был в запасе Санкт-Паули (Гамбург) 0:0 Ганновер-96 (Ганновер)
    28.10.2023 Был в запасе Шальке-04 (Гельзенкирхен) 3:2 Ганновер-96 (Ганновер)
    20.10.2023 Был в запасе Ганновер-96 (Ганновер) 2:1 Магдебург (Магдебург)
    06.10.2023 Был в запасе Кайзерслаутерн (Кайзерслаутерн) 3:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    30.09.2023 Был в запасе Ганновер-96 (Ганновер) 2:0 Веен (Висбаден)
    24.09.2023 Был в запасе Фортуна (Дюссельдорф) 1:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    17.09.2023 Был в запасе Ганновер-96 (Ганновер) 7:0 Оснабрюк (Оснабрюк)
    26.08.2023 Был в запасе Ганновер-96 (Ганновер) 0:1 Гамбург (Гамбург)
    19.08.2023 Был в запасе Ганза (Росток) 1:2 Ганновер-96 (Ганновер)
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+