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    Али Ладжами - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Али
    Фамилия Ладжами
    Команда Аль-Наср
    Состав Основной
    Родной город Эр-Рияд
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 апреля 1996 (27 лет)
    Рост 175
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    30.12.2023 Был в запасе Аль-Таавун 1:4 Аль-Наср Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
    26.12.2023 1' - 88' Аль-Иттихад 2:5 Аль-Наср Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
    70'
    22.12.2023 1' - 90' Аль-Наср 3:1 Аль-Иттифак Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Саудовская Аравия 1 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.01.2024 1' -90' Саудовская Аравия 2:1 Оман
    78'
    Россия
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