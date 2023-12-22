Али Ладжами - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Али
|Фамилия
|Ладжами
|Команда
|Аль-Наср
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эр-Рияд
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 апреля 1996 (27 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Али
|Фамилия
|Ладжами
|Команда
|Аль-Наср
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эр-Рияд
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 апреля 1996 (27 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|30.12.2023
|Был в запасе
|Аль-Таавун
|1:4
|Аль-Наср
|Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
|26.12.2023
|1' - 88'
|Аль-Иттихад
|2:5
|Аль-Наср
|Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
|70'
|22.12.2023
|1' - 90'
|Аль-Наср
|3:1
|Аль-Иттифак
|Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Саудовская Аравия
|1
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.01.2024
|1' -90'
|Саудовская Аравия
|2:1
|Оман
|78'