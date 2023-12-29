Мохаммед Аль-Хабрани - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Мохаммед
|Фамилия
|Аль-Хабрани
|Команда
|Халидж
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 октября 1993 (30 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Мохаммед
|Фамилия
|Аль-Хабрани
|Команда
|Халидж
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 октября 1993 (30 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Халидж
|27
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.04.2024
|1' -90'
|Халидж (Сайхат)
|0:1
|Аль-Наср (Эр-Рияд)
|18.04.2024
|1' -90'
|Аль-Таавун (Бурайда)
|1:1
|Халидж (Сайхат)
|05.04.2024
|1' -90'
|Халидж (Сайхат)
|1:4
|Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
|90'
|01.04.2024
|1' -90'
|Аль-Раед (Бурайда)
|0:1
|Халидж (Сайхат)
|29.03.2024
|1' -90'
|Дамак (Хамис-Мушайт)
|0:1
|Халидж (Сайхат)
|14.03.2024
|1' -90'
|Халидж (Сайхат)
|2:2
|Аль-Охдуд (Наджран)
|02.03.2024
|1' -90'
|Халидж (Сайхат)
|0:0
|Аль-Шабаб (Эр-Рияд)
|9'
|24.02.2024
|1' -90'
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|1:1
|Халидж (Сайхат)
|15.02.2024
|1' -90'
|Халидж (Сайхат)
|0:2
|Аль-Иттифак (Даммам)
|29.12.2023
|1' -90'
|Аль-Ахли (Джидда)
|1:0
|Халидж (Сайхат)
|90'
|21.12.2023
|1' -90'
|Халидж (Сайхат)
|3:0
|Аль-Фейха (Аль-Маджмаа)
|16.12.2023
|1' -90'
|Аль-Рияд (Эр-Рияд)
|0:1
|Халидж (Сайхат)
|08.12.2023
|1' -90'
|Халидж (Сайхат)
|3:1
|Абха (Абха)
|30.11.2023
|1' -90'
|Аль-Иттихад (Джидда)
|4:2
|Халидж (Сайхат)
|25.11.2023
|1' -90'
|Аль-Вахда (Мекка)
|3:1
|Халидж (Сайхат)
|09.11.2023
|1' -90'
|Халидж (Сайхат)
|3:1
|Аль-Таи (Хаиль)
|04.11.2023
|1' -90'
|Аль-Наср (Эр-Рияд)
|2:0
|Халидж (Сайхат)
|26.10.2023
|1' -90'
|Халидж (Сайхат)
|1:1
|Аль-Таавун (Бурайда)
|20.10.2023
|1' -90'
|Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
|1:0
|Халидж (Сайхат)
|07.10.2023
|1' -90'
|Халидж (Сайхат)
|0:0
|Аль-Раед (Бурайда)
|30.09.2023
|1' -90'
|Халидж (Сайхат)
|0:2
|Дамак (Хамис-Мушайт)
|22.09.2023
|1' -90'
|Аль-Охдуд (Наджран)
|0:1
|Халидж (Сайхат)
|15.09.2023
|1' -90'
|Халидж (Сайхат)
|1:3
|Аль-Фат (Аль-Мубарраз)
|02.09.2023
|1' -90'
|Аль-Шабаб (Эр-Рияд)
|1:3
|Халидж (Сайхат)
|59'
|29.08.2023
|1' -90'
|Халидж (Сайхат)
|1:1
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|13'
|24.08.2023
|1' -90'
|Аль-Иттифак (Даммам)
|1:1
|Халидж (Сайхат)
|17.08.2023
|1' -88'
|Халидж (Сайхат)
|1:3
|Аль-Ахли (Джидда)