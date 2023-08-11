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    Халил Аль-Абси - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Халил
    Фамилия Аль-Абси
    Команда Аль-Хазм
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 мая 2001 (22 года)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.08.2023 70' - 90' Аль-Ахли 3:1 Аль-Хазм Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аль-Хазм 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2023 70' -90' Аль-Ахли (Джидда) 3:1 Аль-Хазм (Аль-Расс)
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