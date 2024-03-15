Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?
    2 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    3 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?

    Али Аль-Асмари - статистика

    #40 | Полузащитник
    Имя Али
    Фамилия Аль-Асмари
    Команда Аль-Ахли
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 января 1997 (27 лет)
    Рост 178
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    27.05.2024 Был в запасе Аль-Ахли 1:0 Аль-Фейха Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
    23.05.2024 Был в запасе Аль-Раед 0:0 Аль-Ахли Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аль-Ахли 11 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.05.2024 Был в запасе Аль-Ахли (Джидда) 1:0 Аль-Фейха (Аль-Маджмаа)
    23.05.2024 Был в запасе Аль-Раед (Бурайда) 0:0 Аль-Ахли (Джидда)
    18.05.2024 Был в запасе Аль-Ахли (Джидда) 4:1 Абха (Абха)
    11.05.2024 Был в запасе Аль-Шабаб (Эр-Рияд) 1:2 Аль-Ахли (Джидда)
    06.05.2024 Был в запасе Аль-Ахли (Джидда) 1:2 Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
    02.05.2024 Был в запасе Аль-Ахли (Джидда) 4:1 Дамак (Хамис-Мушайт)
    25.04.2024 Был в запасе Аль-Рияд (Эр-Рияд) 2:1 Аль-Ахли (Джидда)
    01.04.2024 1' -68' Аль-Ахли (Джидда) 1:0 Аль-Иттихад (Джидда)
    6'
    29.03.2024 1' -74' Аль-Иттифак (Даммам) 2:2 Аль-Ахли (Джидда)
    30'
    15.03.2024 1' -90' Аль-Ахли (Джидда) 0:1 Аль-Наср (Эр-Рияд)
    09.03.2024 44' -90' Аль-Таавун (Бурайда) 0:1 Аль-Ахли (Джидда)
    02.03.2024 Был в запасе Аль-Ахли (Джидда) 1:1 Аль-Фат (Аль-Мубарраз)
    24.02.2024 Был в запасе Аль-Таи (Хаиль) 1:4 Аль-Ахли (Джидда)
    29.12.2023 Был в запасе Аль-Ахли (Джидда) 1:0 Халидж (Сайхат)
    22.12.2023 Был в запасе Аль-Хазм (Аль-Расс) 0:4 Аль-Ахли (Джидда)
    14.12.2023 Был в запасе Аль-Фейха (Аль-Маджмаа) 0:4 Аль-Ахли (Джидда)
    30.11.2023 65' -90' Абха (Абха) 0:6 Аль-Ахли (Джидда)
    25.11.2023 61' -90' Аль-Ахли (Джидда) 0:0 Аль-Шабаб (Эр-Рияд)
    09.11.2023 Был в запасе Дамак (Хамис-Мушайт) 2:2 Аль-Ахли (Джидда)
    05.11.2023 58' -90' Аль-Ахли (Джидда) 3:0 Аль-Рияд (Эр-Рияд)
    27.10.2023 70' -90' Аль-Хиляль (Эр-Рияд) 3:1 Аль-Ахли (Джидда)
    88'
    21.10.2023 50' -90' Аль-Ахли (Джидда) 3:1 Аль-Вахда (Мекка)
    06.10.2023 Был в запасе Аль-Иттихад (Джидда) 0:1 Аль-Ахли (Джидда)
    30.09.2023 Был в запасе Аль-Ахли (Джидда) 0:0 Аль-Иттифак (Даммам)
    22.09.2023 Был в запасе Аль-Наср (Эр-Рияд) 4:3 Аль-Ахли (Джидда)
    16.09.2023 Был в запасе Аль-Ахли (Джидда) 3:2 Аль-Таавун (Бурайда)
    29.08.2023 57' -90' Аль-Ахли (Джидда) 2:0 Аль-Таи (Хаиль)
    90'
    24.08.2023 Был в запасе Аль-Ахли (Джидда) 1:0 Аль-Охдуд (Наджран)
    17.08.2023 Был в запасе Халидж (Сайхат) 1:3 Аль-Ахли (Джидда)
    11.08.2023 90' -90' Аль-Ахли (Джидда) 3:1 Аль-Хазм (Аль-Расс)
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+