Али Аль-Асмари - статистика
#40 | Полузащитник
|Имя
|Али
|Фамилия
|Аль-Асмари
|Команда
|Аль-Ахли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 января 1997 (27 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Али
|Фамилия
|Аль-Асмари
|Команда
|Аль-Ахли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 января 1997 (27 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.05.2024
|Был в запасе
|Аль-Ахли
|1:0
|Аль-Фейха
|Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
|23.05.2024
|Был в запасе
|Аль-Раед
|0:0
|Аль-Ахли
|Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аль-Ахли
|11
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.05.2024
|Был в запасе
|Аль-Ахли (Джидда)
|1:0
|Аль-Фейха (Аль-Маджмаа)
|23.05.2024
|Был в запасе
|Аль-Раед (Бурайда)
|0:0
|Аль-Ахли (Джидда)
|18.05.2024
|Был в запасе
|Аль-Ахли (Джидда)
|4:1
|Абха (Абха)
|11.05.2024
|Был в запасе
|Аль-Шабаб (Эр-Рияд)
|1:2
|Аль-Ахли (Джидда)
|06.05.2024
|Был в запасе
|Аль-Ахли (Джидда)
|1:2
|Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
|02.05.2024
|Был в запасе
|Аль-Ахли (Джидда)
|4:1
|Дамак (Хамис-Мушайт)
|25.04.2024
|Был в запасе
|Аль-Рияд (Эр-Рияд)
|2:1
|Аль-Ахли (Джидда)
|01.04.2024
|1' -68'
|Аль-Ахли (Джидда)
|1:0
|Аль-Иттихад (Джидда)
|6'
|29.03.2024
|1' -74'
|Аль-Иттифак (Даммам)
|2:2
|Аль-Ахли (Джидда)
|30'
|15.03.2024
|1' -90'
|Аль-Ахли (Джидда)
|0:1
|Аль-Наср (Эр-Рияд)
|09.03.2024
|44' -90'
|Аль-Таавун (Бурайда)
|0:1
|Аль-Ахли (Джидда)
|02.03.2024
|Был в запасе
|Аль-Ахли (Джидда)
|1:1
|Аль-Фат (Аль-Мубарраз)
|24.02.2024
|Был в запасе
|Аль-Таи (Хаиль)
|1:4
|Аль-Ахли (Джидда)
|29.12.2023
|Был в запасе
|Аль-Ахли (Джидда)
|1:0
|Халидж (Сайхат)
|22.12.2023
|Был в запасе
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|0:4
|Аль-Ахли (Джидда)
|14.12.2023
|Был в запасе
|Аль-Фейха (Аль-Маджмаа)
|0:4
|Аль-Ахли (Джидда)
|30.11.2023
|65' -90'
|Абха (Абха)
|0:6
|Аль-Ахли (Джидда)
|25.11.2023
|61' -90'
|Аль-Ахли (Джидда)
|0:0
|Аль-Шабаб (Эр-Рияд)
|09.11.2023
|Был в запасе
|Дамак (Хамис-Мушайт)
|2:2
|Аль-Ахли (Джидда)
|05.11.2023
|58' -90'
|Аль-Ахли (Джидда)
|3:0
|Аль-Рияд (Эр-Рияд)
|27.10.2023
|70' -90'
|Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
|3:1
|Аль-Ахли (Джидда)
|88'
|21.10.2023
|50' -90'
|Аль-Ахли (Джидда)
|3:1
|Аль-Вахда (Мекка)
|06.10.2023
|Был в запасе
|Аль-Иттихад (Джидда)
|0:1
|Аль-Ахли (Джидда)
|30.09.2023
|Был в запасе
|Аль-Ахли (Джидда)
|0:0
|Аль-Иттифак (Даммам)
|22.09.2023
|Был в запасе
|Аль-Наср (Эр-Рияд)
|4:3
|Аль-Ахли (Джидда)
|16.09.2023
|Был в запасе
|Аль-Ахли (Джидда)
|3:2
|Аль-Таавун (Бурайда)
|29.08.2023
|57' -90'
|Аль-Ахли (Джидда)
|2:0
|Аль-Таи (Хаиль)
|90'
|24.08.2023
|Был в запасе
|Аль-Ахли (Джидда)
|1:0
|Аль-Охдуд (Наджран)
|17.08.2023
|Был в запасе
|Халидж (Сайхат)
|1:3
|Аль-Ахли (Джидда)
|11.08.2023
|90' -90'
|Аль-Ахли (Джидда)
|3:1
|Аль-Хазм (Аль-Расс)