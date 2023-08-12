Хишам Аль-Дубаис - статистика
#77 | Полузащитник
|Имя
|Хишам
|Фамилия
|Аль-Дубаис
|Команда
|Халидж
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 сентября 2001 (22 года)
|Имя
|Хишам
|Фамилия
|Аль-Дубаис
|Команда
|Халидж
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 сентября 2001 (22 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Халидж
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.09.2023
|Был в запасе
|Аль-Шабаб (Эр-Рияд)
|1:3
|Халидж (Сайхат)
|29.08.2023
|90' -90'
|Халидж (Сайхат)
|1:1
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|24.08.2023
|Был в запасе
|Аль-Иттифак (Даммам)
|1:1
|Халидж (Сайхат)
|17.08.2023
|88' -90'
|Халидж (Сайхат)
|1:3
|Аль-Ахли (Джидда)
|12.08.2023
|66' -90'
|Аль-Фейха (Аль-Маджмаа)
|3:1
|Халидж (Сайхат)
|88'