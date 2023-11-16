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    Авн Аль-Салули - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Авн
    Фамилия Аль-Салули
    Команда Аль-Таавун
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 сентября 1998 (25 лет)
    Рост 194
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    30.12.2023 1' - 90' Аль-Таавун 1:4 Аль-Наср Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
    44'
    23.12.2023 1' - 90' Аль-Таавун 1:1 Аль-Фат Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Саудовская Аравия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.11.2023 1' -90' Иордания 0:2 Саудовская Аравия
    16.11.2023 1' -90' Саудовская Аравия 4:0 Пакистан
    Россия
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