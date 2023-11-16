Авн Аль-Салули - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Авн
|Фамилия
|Аль-Салули
|Команда
|Аль-Таавун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 сентября 1998 (25 лет)
|Рост
|194
|Имя
|Авн
|Фамилия
|Аль-Салули
|Команда
|Аль-Таавун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 сентября 1998 (25 лет)
|Рост
|194
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|30.12.2023
|1' - 90'
|Аль-Таавун
|1:4
|Аль-Наср
|Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
|44'
|23.12.2023
|1' - 90'
|Аль-Таавун
|1:1
|Аль-Фат
|Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Саудовская Аравия
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.11.2023
|1' -90'
|Иордания
|0:2
|Саудовская Аравия
|16.11.2023
|1' -90'
|Саудовская Аравия
|4:0
|Пакистан