Ахмед Абду - статистика
#71 | Нападающий
|Имя
|Ахмед
|Фамилия
|Абду
|Команда
|Абха
|Состав
|Основной
|Родной город
|Джидда
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 августа 1996 (27 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Ахмед
|Фамилия
|Абду
|Команда
|Абха
|Состав
|Основной
|Родной город
|Джидда
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 августа 1996 (27 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|30.11.2023
|1' - 90'
|Абха
|0:6
|Аль-Ахли
|Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
|25.11.2023
|Был в запасе
|Дамак
|4:2
|Абха
|Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
|10.11.2023
|Был в запасе
|Аль-Иттихад
|4:2
|Абха
|Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Абха
|1
|0
|0
|0
|0
|Аль-Шабаб
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.11.2023
|1' -90'
|Абха (Абха)
|0:6
|Аль-Ахли (Джидда)
|25.11.2023
|Был в запасе
|Дамак (Хамис-Мушайт)
|4:2
|Абха (Абха)
|10.11.2023
|Был в запасе
|Аль-Иттихад (Джидда)
|4:2
|Абха (Абха)
|14.08.2023
|46' -90'
|Аль-Шабаб (Эр-Рияд)
|1:1
|Аль-Охдуд (Наджран)
|66'