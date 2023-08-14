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    Ахмед Абду - статистика

    #71 | Нападающий
    Имя Ахмед
    Фамилия Абду
    Команда Абха
    Состав Основной
    Родной город Джидда
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 августа 1996 (27 лет)
    Рост 183
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    30.11.2023 1' - 90' Абха 0:6 Аль-Ахли Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
    25.11.2023 Был в запасе Дамак 4:2 Абха Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
    10.11.2023 Был в запасе Аль-Иттихад 4:2 Абха Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Абха 1 0 0 0 0
    Аль-Шабаб 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.11.2023 1' -90' Абха (Абха) 0:6 Аль-Ахли (Джидда)
    25.11.2023 Был в запасе Дамак (Хамис-Мушайт) 4:2 Абха (Абха)
    10.11.2023 Был в запасе Аль-Иттихад (Джидда) 4:2 Абха (Абха)
    14.08.2023 46' -90' Аль-Шабаб (Эр-Рияд) 1:1 Аль-Охдуд (Наджран)
    66'
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