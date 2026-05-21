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€ 125 тыс

Амин Аль-Бухари - статистика

Аль-Дирия
2 мая 1997 (29), Джидда
#97 | Вратарь
194 см
Саудовская Аравия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аль-Фат
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Холуд
0 : 0
21.05.2026
Аль-Фат
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Фат
2 : 0
14.05.2026
Аль-Нажма
63' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Рияд
1 : 0
10.05.2026
Аль-Фат
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Ахли
3 : 1
06.05.2026
Аль-Фат
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Фат
2 : 2
02.05.2026
Неом
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Шабаб
1 : 1
28.04.2026
Аль-Фат
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Фат
1 : 0
24.04.2026
Халидж
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Аль-Охдуд
1 : 0
05.04.2026
Аль-Фат
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Фат
0 : 1
14.03.2026
Аль-Хиляль
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Аль-Таавун
3 : 2
06.03.2026
Аль-Фат
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Кадисия
1 : 1
07.02.2026
Аль-Фат
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Аль-Фат
1 : 1
01.02.2026
Аль-Хазм
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Фат
2 : 2
29.01.2026
Аль-Иттихад
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Фейха
2 : 0
25.01.2026
Аль-Фат
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Фат
2 : 5
20.01.2026
Аль-Холуд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Аль-Нажма
1 : 1
16.01.2026
Аль-Фат
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Аль-Фат
3 : 1
13.01.2026
Аль-Рияд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Неом
0 : 1
10.01.2026
Аль-Фат
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
2 : 0
03.01.2026
Аль-Шабаб
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Халидж
0 : 1
29.12.2025
Аль-Фат
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
2 : 1
26.12.2025
Аль-Ахли
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Хиляль
2 : 1
22.11.2025
Аль-Фат
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Фат
2 : 5
07.11.2025
Аль-Таавун
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Дамак
1 : 1
30.10.2025
Аль-Фат
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Фат
2 : 1
24.10.2025
Аль-Иттифак
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Наср
5 : 1
18.10.2025
Аль-Фат
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Фат
0 : 1
27.09.2025
Аль-Кадисия
43' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Хазм
0 : 0
20.09.2025
Аль-Фат
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Иттихад
4 : 2
12.09.2025
Аль-Фат
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Фат
1 : 2
30.08.2025
Аль-Фейха
1' - 90'
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