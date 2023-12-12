Файсал Аль-Гамди - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Файсал
|Фамилия
|Аль-Гамди
|Команда
|Аль-Иттихад
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 августа 2001 (22 года)
|Рост
|180
|Имя
|Файсал
|Фамилия
|Аль-Гамди
|Команда
|Аль-Иттихад
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 августа 2001 (22 года)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.12.2023
|1' - 90'
|Аль-Иттихад
|2:5
|Аль-Наср
|Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
|28'
|23.12.2023
|1' - 90'
|Аль-Иттихад
|1:3
|Аль-Раед
|Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аль-Иттихад
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2023
|1' -90'
|Аль-Ахли (Каир)
|3:1
|Аль-Иттихад (Джидда)
|12.12.2023
|1' -83'
|Аль-Иттихад (Джидда)
|3:0
|Окленд Сити (Окленд)