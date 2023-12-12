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    Файсал Аль-Гамди - статистика

    #26 | Полузащитник
    Имя Файсал
    Фамилия Аль-Гамди
    Команда Аль-Иттихад
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 августа 2001 (22 года)
    Рост 180
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.12.2023 1' - 90' Аль-Иттихад 2:5 Аль-Наср Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
    28'
    23.12.2023 1' - 90' Аль-Иттихад 1:3 Аль-Раед Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аль-Иттихад 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2023 1' -90' Аль-Ахли (Каир) 3:1 Аль-Иттихад (Джидда)
    12.12.2023 1' -83' Аль-Иттихад (Джидда) 3:0 Окленд Сити (Окленд)
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