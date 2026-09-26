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Англия. Вторая лига
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Честерфилд
Луи Марш
Статистика
€ 150 тыс
Луи Марш - статистика
Честерфилд
16 октября 2003 (22), Шеффилд
#18 | Нападающий
186 см
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Вторая лига, 8 тур
Челтенхэм
2 : 1
26.09.2026
Честерфилд
1' - 87'
49'
Англия. Вторая лига, 7 тур
Честерфилд
2 : 0
19.09.2026
Йорк Сити
1' - 71'
Англия. Вторая лига, 6 тур
Олдхэм
1 : 2
12.09.2026
Честерфилд
1' - 70'
Англия. Вторая лига, 5 тур
Честерфилд
3 : 3
05.09.2026
Барнет
1' - 80'
39, 71'
Статистика по турнирам
Англия. Вторая лига 2026/2027
Англия. Кубок лиги 2026/2027
Шотландия. Премьер-лига 2025/2026
Англия. Вторая лига 2024/2025
Англия. Кубок лиги 2024/2025
Англия. Вторая лига 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шеффилд Юнайтед
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Блэкберн
1 : 2
25.08.2026
Шеффилд Юнайтед
1' - 59'
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