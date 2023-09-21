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    Эмран Согло - статистика

    #37 | Полузащитник
    Имя Эмран
    Фамилия Согло
    Команда Марсель
    Состав Основной
    Родной город Кретей
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 июля 2005 (18 лет)
    Рост 178
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.12.2023 Был в запасе Марсель 3:0 Лион Франция. Лига 1, 10 тур
    30.11.2023 Был в запасе Марсель 4:3 Аякс Лига Европы, 5 тур
    25.11.2023 Был в запасе Страсбур 1:1 Марсель Франция. Лига 1, 13 тур
    12.11.2023 Был в запасе Ланс 1:0 Марсель Франция. Лига 1, 12 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Марсель 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.11.2023 Был в запасе Марсель (Марсель) 4:3 Аякс (Амстердам)
    09.11.2023 90' -90' АЕК (Афины) 0:2 Марсель (Марсель)
    26.10.2023 Был в запасе Марсель (Марсель) 3:1 АЕК (Афины)
    05.10.2023 Был в запасе Марсель (Марсель) 2:2 Брайтон (Брайтон & Хов)
    21.09.2023 Был в запасе Аякс (Амстердам) 3:3 Марсель (Марсель)
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