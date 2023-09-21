Эмран Согло - статистика
#37 | Полузащитник
|Имя
|Эмран
|Фамилия
|Согло
|Команда
|Марсель
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кретей
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 июля 2005 (18 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Эмран
|Фамилия
|Согло
|Команда
|Марсель
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кретей
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 июля 2005 (18 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.12.2023
|Был в запасе
|Марсель
|3:0
|Лион
|Франция. Лига 1, 10 тур
|30.11.2023
|Был в запасе
|Марсель
|4:3
|Аякс
|Лига Европы, 5 тур
|25.11.2023
|Был в запасе
|Страсбур
|1:1
|Марсель
|Франция. Лига 1, 13 тур
|12.11.2023
|Был в запасе
|Ланс
|1:0
|Марсель
|Франция. Лига 1, 12 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Марсель
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.11.2023
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|4:3
|Аякс (Амстердам)
|09.11.2023
|90' -90'
|АЕК (Афины)
|0:2
|Марсель (Марсель)
|26.10.2023
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|3:1
|АЕК (Афины)
|05.10.2023
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|2:2
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|21.09.2023
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|3:3
|Марсель (Марсель)